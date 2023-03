Cum arăta Victor Dorobanțu înainte de serialul-fenomen „Wednesday”, realizat de Netflix. A încercat să devină celebru la Antena 1

Odată cu apariția sa în serialul Netflix „Wednesday”, Victor Dorobanțu a ajuns celebru în întreaga lume. Magicianul care îl interpretează pe Thing se bucură de succes, dar puțini știu cât de greu a venit faima sa. În urmă cu doi ani, tânărul de 26 de ani și-a încercat norocul la Antena 1, dar nu a dat lovitura.

Victor Dorobanțu a avut norocul de a primi rolul celebrei mâini din serialul „Wednesday” de pe Netflix în urmă cu un an. Odată cu difuzarea producției, care a fost un real succes și a bătut toate topurile, actorul a ajuns cunoscut în întreaga lume. În prezent, magicianul are milioane de fani dornici să-l întâlnească.

Victor Dorobanțu a fost la Antena 1 înainte de Netflix

În urmă cu trei ani, magicianul și-a încercat norocul la „iUmor”, unde a făcut un truc cu cărți în fața lui Bendeac, Delia și Cheloo. Cântărețul s-a urcat pe scenă pentru a-l ajuta, dar niciunul dintre cei trei jurați nu a fost încântat de performanța sa. Ca urmare, Victor Dorobanțu n-a reușit să treacă în etapa următoare.

Apariția sa ar fi trecut în uitare, dar, la doar un an după aceea, și-a făcut curajul de a reveni pe aceeași scenă de la Antena 1. Numărul pe care l-a făcut, de această dată, a fost unul cu totul inedit, care chiar i-a speriat pe jurați. Magicianul a venit cu un cufăr pe scenă, o cheie, o păpușă și un număr de spiritism. Delia a fost aleasă pentru a-l ajuta.

În timp ce actorul din „Wednesday” atingea păpușa, Delia simțea totul de parcă ar fi fost în locul jucăriei. Numărul său extrem de controversat nu a reușit, nici de această dată, să-i aducă voturile pentru a merge în marea finală. Așadar, vedeta din serialul Netflix a plecat, pentru a doua oară, de pe scena „iUmor”, fără să devină celebru.

Puțini sunt cei care l-au recunoscut pe Victor Dorobanțu ca fost concurent al Antenei 1 pentru că și-a schimbat enorm înfățișarea. Pentru a vedea cum arăta înainte de faimă, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Cum a ajuns magicianul să joace în serialul „Wednesday” de pe Netflix

Invitat în cadrul podcastului „La fileu” al lui Speak, Victor Dorobanțu a povestit faptul că a fost sunat pentru casting și nici măcar nu a vrut să meargă pentru probă. Cele de la casting nu s-au lăsat descurajate și l-au sunat încă o dată pentru că Tim Burton voia neapărat un magician în rolul lui Thing.

„Mi s-a spus că sunt chemat la un casting, dar foarte pe scurt. «Haide, mă, lasă-mă în pace!». Și am închis telefonul. M-a sunat de câteva ori femeia aia. Tim Burton a ținut neapărat un magician să joace Mâna”, a spus actorul.

„M-am dus și am plâns la baie”

Fiind o experiență colosală, magicianul a început să plângă în prima zi de filmare. Nu de supărare, ci de fericirea de a se afla acolo.

„În prima zi de filmare erau seturile deja construite. În mare parte se evita să vezi seturile în timp ce se construiau. Prima dată când am intrat pe setul de filmare, am rămas blocat. Și eu m-am dus și am plâns la baie.Nu mai puteam, eram fericit”, a mai spus actorul.

Tot în cadrul podcastului, vedeta din „Wednesday” a mărturisit că cel mai greu moment prin care a trecut a fost când Thing a fost la un pas de moarte. Nu este deloc ușor să joace rolul unei mâini fără a i se vedea corpul.

„Cel mai greu moment a fost ceva aia când pățește Thing ceva, când a fost la un pas de moarte. Scena aia a fost foarte grea. Era și locul foarte mic, eu trebuia să stau cumva după unchiul Fester, prin spatele lui. A fost foarte dificil… și să dai impresia aia că a murit, că a înviat. Am încercat de multe ori, dar a rămas chiar primul take, pentru că a fost o conexiune între mine și Jenna”, a mai spus actorul.

Sursă foto: captură Antena 1, Facebook