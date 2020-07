Cum faci un eveniment restrâns să arate fabulos, pe timp de pandemie

„Poți să ajungi să te simți ca într-o pădure răcoroasă într-o încăpere mică sau pe o terasă acoperită. Orice spațiu interior sau terasat poate fi transformat în copia fidelă a naturii, se poate umple de verde și de viu. Se pot folosi vase uriașe de peste 1 metru, în care se pot așeza crengi de copaci sălbatici care să arate ca o adevărata pădure, se pot crea construcții întregi din plante supradimensionate, iar punctul de interes nu mai este aranjamentul de masă, ci cel al spațiului din jurul ei“, declară Nicu Bocancea, unul dintre moștenitorii celui mai longeviv și profitabil business floral de familie din România, Iris, de 50 de ani pe piața locală și internațională.

Petrecerea de botez a fiului Cristinei Ich a fost organizată de Nicu și este un exemplu de implementare a trendului în vogă de aducere a exteriorului în interior: „Am primit din partea Christinei acordul de a face tot ceea ce mă inspiră ca decor și am pornit de la o terasă exterioară de palat, în stil brâncovenesc. Am dus pe terasă 25 de copaci înalți de 3 metri, am creat multe candelabre masive din flori albe, cu instalații electrice integrate, pe care le-am suspendat din tavan cu ajutorul unor arcuri. Cromatica folosită alb-verde catifea a fost foarte simplă“, povestește master floristul.

Și un spațiu interior poate fi transformat peste noapte într-o adevărată pajiște dintr-o grădină botanică. „Atelierul Iris, locul în care experimentăm și redecorăm în permanență, s-a transformat într-o oază verde, pentru că am acoperit întreaga pardoseală cu gazon verde și proaspăt“.

„Eu declar floarea soarelui vedeta sezonului de vară în toate dimensiunile sale, de la cele impunătoare, cu pălăria impresionantă, până la cele cu diametrul mic. Și florile de câmp, mici, multicolore, cele care pe vremuri creșteau în grădinile bunicilor sunt foarte apreciate în această vară.“

Nicu Bocancea este cel mai premiat master florist din România pe plan local și internațional, cu o expertiză de peste 20 de ani în industria florilor, membru al Asociației Floriștilor din România și al FLOOS, organizația celor mai buni 30 de floriști din întreaga lume. În calitate de master florist, Nicu Bocancea va reprezenta România în 2021 la Europa Cup.

