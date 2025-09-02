Scapă de aglomerație pe cea mai lungă plajă din Europa! Are ape turcoaz, limpezi și curate, un nisip aproape alb de fin și hoteluri la prețuri accesibile. Află unde este cea mai lungă plajă din Europa, care sunt avantajele ei și ce alte plaje spectaculos de lungi mai avem prin lume!

Ține minte care este cea mai lungă plajă din Europa și pune-o pe listă pentru următoarea vară. Marele ei avantaj este că se află foarte aproape de România.

Poți ajunge foarte ușor cu mașina, te costă un rezervor plin și un drum de aproximativ 12 ore. Dar poți folosi și avionul pentru a scurta timpul aproape cu două treimi. Ești curios?

Cea mai lungă plajă din Europa

Mulți români deja știu care este cea mai lungă plajă din Europa și se întorc aici aproape în fiecare vară. Alții au fost deja, fără să știe că este cea mai lungă plajă din Europa!

Dacă ți-am stârnit curiozitatea, află că plaja aceasta spectaculoasă prin lungime se află în Grecia, o destinație atât de îndrăgită de milioane de români.

Cea mai lungă plajă din Europa se întinde în regiunea Preveza din Grecia, se numește Monolithi și are aproape 22 de kilometri lungime. Plaja este aurie, are numeroase zone cu nisip fin, dar și zone străjuite de stânci și presărate cu pietre mai mari.

Monolithi, Preveza – avantajele zonei

Monolithi este o plajă la Marea Ionică, aflată pe țărmul sinuos al provinciei Preveza, din Epir, în nord-vestul Greciei. Plaja se întinde din localitatea Mytikas până în satul Kastrosikia și este considerată cea mai lungă din Europa pentru că nu există delimitări clare între secțiunile de plajă care aparțin diferitelor localități de pe țărm. Pur și simplu, plaja nu este întreruptă nici de lanțuri muntoase, nici de golfuri.

Monolithi este atât de lungă, încât nu este niciodată aglomerată. Zona oferă numeroase spații de cazare în satele învecinate, taverne, baruri și bazaruri în stilul caracteristic al grecilor. Pe plajă pot fi găsite numeroase locuri în care se poate campa cu cortul sau chiar cu rulota. Iar accesul la plajă se poate face cu mașina, pe drumuri pitorești care șerpuiesc alături de linia nisipului.

Plaja Monolithi este deosebit de apreciată de mulți iubitori ai Greciei. Este o plajă liniștită, departe de aglomerația din marile stațiuni, are o intrare lină către apă și este foarte atractivă pentru familiile cu copii mici. Dar și iubitorii sporturilor de apă se bucură de avantajele plajei Monolithi și vin aici să se distreze în valuri, să facă snorkelling sau să se plimbe cu placa, caiacul și mici ambarcațiuni.

În anumite perioade din an, mai ales primăvara și la începutul toamnei, vântul este o prezență constantă și este vânat de pasionații de surfing și windsurfing.

Cine a fost pe Monolithi știe deja cât de fermecătoare sunt apusurile admirate de pe plajă, apusuri care colorează cerul serilor de vară în nuanțe de roz și mov purpuriu. Numeroși turiști preferă să se plimbe seara pe plajă, chiar dacă nu există o promenadă amenajată. Tavernele grecești te îmbie seara cu delicatese din pește și mâncăruri tradiționale delicioase precum musaka de vinete, souvlaki, tzatziki și măsline din zonă. Cele mai apreciate preparate pe care le poți gusta aici rămân fructele de mare, caracatița și speciile de pești cu carne dulce din Mediterana.

Turiștii care cunosc bine zona au votat plaja Monolithi pe locul 7 între cele mai bune și frumoase plaje dintre cele aproape 100 de plaje ale Epirului.

De unde vine numele Monolithi

În limba greacă, numele Monolithi înseamnă ”o singură piatră” sau ”o singură stâncă”. Numele acestei plaje vine de fapt de la o stâncă masivă, care avea peste 10 metri înălțime și putea fi văzută din orice loc de pe plajă, având în vedere că este o plajă în linie dreaptă.

Stânca, din nefericire, nu mai există. Ea a fost distrusă de soldații nemți în timpul celui de al doilea război mondial. Localnicii mai știu, însă, unde se afla stânca și te pot îndruma să descoperi în apă baza masivă a stâncii de odinioară, care străjuia ca un turn de apărare întreaga plajă.

Cum ajungi pe plaja Monolithi

Cei mai mulți români preferă să călătorească în Grecia cu mașina personală pentru a explora diverse zone, plaje și golfuri pitorești. Pe plaja Monolithi poți ajunge cu mașina, venind pe autostradă către Ioanina, apoi pe drumuri naționale coborând către Marea Ionică, spre satele Nea Odeon și Kanali.

Pentru cei care vor să vină cu avionul, pot zbura de la București la Salonic, apoi la aeroportul național Aktion, aflat la câțiva kilometri distanță de Preveza.

Turiștii cazați în Preveza pot face dese incursiuni către plaja Monolithi care începe din satul Mythicas, aflat la numai 7 km distanță de centrul localității Preveza.

O altă plajă din Europa spectaculoasă prin lungime

O altă plajă extrem de lungă se află în Portugalia. Dar, spre deosebire de Monolithi din Grecia, care este o întindere de nisip fără întreruperi și are un peisaj uniform, plaja din Portugalia este constituită dintr-un șir de plaje mai mici. Așadar, nu se poate spune că zona de coastă din Portugalia formează o plajă continuă, cum este cea din Grecia. Cu toate acestea, și ea poate intra într-un top după cea mai lungă plajă din Europa.

Plaja portugheză se întinde între Peninsula Troia și orașul turistic Sines pe o lungime de 45 km și formează un golf în formă de arc de cerc sau de semilună. Plaja este împărțită între trei teritorii municipale și câteva plaje mai mici, cu toate acestea are o formă geografică destul de unitară. Plaja nu are un nume cuprinzător, un nume unic pentru întreaga sa întindere. Ea este formată din zece plaje mai mici, care se înșiră de la sud la nord, pe coasta Oceanului Atlantic. Acestea sunt Areão, Melides, Comporta, Aberta Nova, Carvalhal, Pego, Atlântica, Bico das Lulas, Tróia-Galé și Tróia-Mar.

Nisipul de pe aceste plaje are nuanțe roșiatice, așa cum sunt și stâncile care mărginesc pe alocuri litoralul portughez. Spre deosebire de plaja Monolithi din Grecia, pe plajele înlănțuite ale Portugaliei, din regiunea Sines, poți găsi câteva plaje amenajate care au primit distincția Blue Flag și care oferă servicii ireproșabile turiștilor.

În apropiere se află câteva zone naturale protejate precum Parcul Natural Serra da Arrábida, Rezervația Botanică a Dunelor din Peninsula Tróia și estuarul râului Sado. Dacă te cazezi aproape de Troia-Mar poți profita de ocazie să vizitezi și renumitul oraș port Setubal, unde poți ajunge fie cu ferry, fie pe coastă cu mașina. Iar distanța dintre Lisabona către Sines, cel mai mare oraș aflat în apropiere de plajele menționate mai sus este de 160 de kilometri, dintre care o mare parte pe autostradă.

Cele mai lungi plaje din lume

Grecia deține multe recorduri în Europa în ceea ce privește oferta de plaje. Are cel mai mare număr de plaje, cele mai multe plaje sălbatice și cea mai lungă plajă din Europa.

Dar cele mai lungi plaje din lume au un număr cu adevărat impresionant de kilometri. Iată un top cu cele mai lungi plaje de pe planetă care se găsesc pe cu totul alte continente:

1. Praia do Cassino , Brazilia: are o lungime de aproximativ 240 de kilometri. Unele măsurători arată 121 kilometri, altele 240 de kilometri, iar diferența vine de la linia extrem de șerpuită a țărmului. Aceasta este considerată cea mai lungă plajă din lume, se află în apele Oceanului Atlantic de Sud și în regiunea Rio Grande do Sul din Brazilia. Ea este totodată cea mai veche plajă amenajată din Brazilia și una dintre cele mai vechi plaje vizitate de turiști din lume.

, Brazilia: are o lungime de aproximativ 240 de kilometri. Unele măsurători arată 121 kilometri, altele 240 de kilometri, iar diferența vine de la linia extrem de șerpuită a țărmului. Aceasta este considerată cea mai lungă plajă din lume, se află în apele Oceanului Atlantic de Sud și în regiunea Rio Grande do Sul din Brazilia. Ea este totodată cea mai veche plajă amenajată din Brazilia și una dintre cele mai vechi plaje vizitate de turiști din lume. 2. Eighty Mile , Australia: în pofida numelui, nu are 80 de mile, ci un număr impresionant de 220 de kilometri, fiind doar puțin mai scurtă decât cea din Brazilia. Plaja se întinde pe coasta de veste a Australiei între orașul Port Hedland și Broome.

, Australia: în pofida numelui, nu are 80 de mile, ci un număr impresionant de 220 de kilometri, fiind doar puțin mai scurtă decât cea din Brazilia. Plaja se întinde pe coasta de veste a Australiei între orașul Port Hedland și Broome. 3. Jersey Shore , Statele Unite ale Americii: are o lungime de 204 kilometri. Jersey Shore, numit în mod obișnuit Shore de către localnici, este regiunea de coastă a statului american New Jersey. Este o plajă impresionantă, cu numeroase zone întinde de nisip fin și alb, la malul Oceanul Atlantic, de la Perth Amboy în nord până la Cape May Point în sud.

, Statele Unite ale Americii: are o lungime de 204 kilometri. Jersey Shore, numit în mod obișnuit Shore de către localnici, este regiunea de coastă a statului american New Jersey. Este o plajă impresionantă, cu numeroase zone întinde de nisip fin și alb, la malul Oceanul Atlantic, de la Perth Amboy în nord până la Cape May Point în sud. 4. Padre Island , aflată în Texas, Statele Unite ale Americii: se întinde pe aproximativ 182 de kilometri. Insula Padre este cea mai mare dintre insulele barieră din Texas și cea mai lungă insulă barieră din lume. Insula este situată de-a lungul coastei de sud a Golfului Mexic a Texasului și este remarcată pentru plajele sale cu nisip alb.

, aflată în Texas, Statele Unite ale Americii: se întinde pe aproximativ 182 de kilometri. Insula Padre este cea mai mare dintre insulele barieră din Texas și cea mai lungă insulă barieră din lume. Insula este situată de-a lungul coastei de sud a Golfului Mexic a Texasului și este remarcată pentru plajele sale cu nisip alb. 5. Ninety Mile Beach , aflată în Australia: are într-adevăr 94 de mile, adică aproape 152 de kilometri lungime. Este o porțiune de plajă nisipoasă de pe coasta de sud-est a regiunii East Gippsland din Victoria din Australia. Plaja este orientată spre strâmtoarea Bass și are în spate lacurile Gippsland.

, aflată în Australia: are într-adevăr 94 de mile, adică aproape 152 de kilometri lungime. Este o porțiune de plajă nisipoasă de pe coasta de sud-est a regiunii East Gippsland din Victoria din Australia. Plaja este orientată spre strâmtoarea Bass și are în spate lacurile Gippsland. 6. Bazarul lui Cox , este o plajă din Bangladesh, cu o lungime de 150 de kilometri. Dacă celelalte plaje prezentate mai sus se află la ocean, această plajă din Bangladesh este cea mai lungă plajă naturală aflată la mare, orientată către Golful Bengal.

, este o plajă din Bangladesh, cu o lungime de 150 de kilometri. Dacă celelalte plaje prezentate mai sus se află la ocean, această plajă din Bangladesh este cea mai lungă plajă naturală aflată la mare, orientată către Golful Bengal. 7. Ninety Mile Beach, din Noua Zeelandă, se întinde de fapt pe 55 de mile, aproximativ 88 de kilometri. Situată pe coasta de vest a Northland, în partea de nord a Noii Zeelande, se întinde de la vest de Kaitaia până la Cape Reinga.

