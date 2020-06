O postare emoționantă s-a viralizat rapid pe rețele de socializare, în Italia.

Un tânăr și-a cerut în căsătorie iubita, internată în spital în stare gravă. După două zile, femeia a încetat din viață, potrivit corriere.it

Totul s-a întâmplat în Fucecchio, Firenze, Iatlia. Edoardo Parisi, în vârstă de 32 ani, se dusese în vizită la iubita sa, Chiara Giuntoli, înternată în spital, cu gânduri mari – să o ceară de soție.

S-a pus în genunchi lângă patul ei și i-a oferit inelul: „Vrei să te căsătorești cu mine?”.

„Ce? Ești nebun?!”, a reacționat Chiara Giuntoli. Fata a acceptat și a izbucnit în plâns de fericire. Două zile mai târziu, femeia avea să moară din cauza unei tumori cu care se lupta de mai bine de doi ani.

Edoardo a filmat momentul, iar după moartea iubitei, a decis să-l posteze pe pagina sa de Facebook.

Mesajul scris în dreptul clipului este de-a dreptul emoționant:

„M-am trezit de dimineață. Nu mai dormisem de câteva zile. Am luat micul dejun singur. Croissant și cappuccino. Am plâns în secret, în duș, la fel cum făceam și când erai acasă, ca să nu mă auzi, să te întristezi și tu. Afară soarele strălucește, iar vântul ușor îmi mângâie pielea. Am deschis pagina de Facebook după mult timp. Am văzut multe mesaje din partea multor persoane, unele frumoase, altele nu. Totul mi se părea incredibil de trist. Apoi mi-am adus aminte că în timpul bolii tale nu ai fost niciodată tristă. Nu pentru că nu înțelegeai situația, ci pentru că știai că tristețea ta mă va afecta, inevitabil, și pe mine. Și întotdeauna ai zâmbit, ai strălucit și ai luptat. Acum nu sunt singur, am o promisiune de păstrat! Acum știu că, dacă iubirea este cu adevărat pură, nimic nu poate separa două persoane făcute pentru a fi împreună. Te iubesc!”

