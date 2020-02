Mama lui Freddie Mercury, interviu emoționant la 20 de ani de la moartea artistului

Freddie Mercury a parcurs un drum lung de la originile sale umile ca Farrokh Bulsara în Zanzibar. Născut din părinți parsi, Jer și Bomi Bulsara, în 1946, familia a părăsit țara în 1964, în timpul revoluției, ajungând în Marea Britanie.

A adoptat numele de scenă Freddie Mercury și a devenit solistul formației Queen, devenind între timp cel mai bun cântăreț pe care această țară îl văzuse.

Decesul artistului a provocat o mare tristețe. Acesta a fost diagnosticat cu SIDA în 1987 și a murit din cauza unei bronhopneumonii, complicație survenită din cauza bolii sale, pe 24 noiembrie 1991.

Freddie nu a dezvăluit niciodată familiei natura suferinței sale, rezumându-se a le spune că are o boală terminală.

Mama artistului, Jer, a vorbit acum despre moartea fiului ei în cadrul unui interviu acordat The Telegraph.

„A fost o zi foarte tristă când a murit în noiambrie 1991, dar potrivit religiei noastre când este timpul nu poți schimba nimic. Trebuie să pleci. Domnul l-a iubit mai mult și l-a vrut alături de el și asta încerc să îmi spun tot timpul”, a declarat mama lui Freddie.

„Nicio mamă nu vrea să își vadă fiul murind, dar în același timp, el a făcut mai mult pentru lumea asta în scurta lui viață decât mulți ar putea face într-o sută de ani”, a mai spus Jer.

După decesul lui Mercury, părinții lui s-au mutat în Nottingham pentru a fi aproape de fiica lor Kashmira Cooke.

„M-am mutat aici și sunt fericită. Mă bucur astăzi de toate lucrurile care se întâmplă în jurul lui Freddie. Sunt multe trupe care îi aduc un tribut și am fost de șase ori să văd We Will Rock You”, a povestit femeia.

Vorbind de ziua în care a murit artistul, Jer a spus că l-a vizitat atunci când sfârșitul i-a fost aproape.

„Nu a trebuit să spună nimic. Știam că este foarte bolnav”, a precizat ea.

În ultimele săptămâni, cântărețul a decis să renunțe la medicamente și a fost îngrijit de prietenii apropiați în casa sa din West Kensington.

Alături de el s-au aflat Jim Hutton, fosta iubită și bună prietenă Mary Austin, bucătarul personal Joe Fanelli și Peter Freestone. Aceștia au împărțit responsabilitățile și l-au asigurat pe Freddie că nu va fi niciodată singur. În momentul în care a murit, mulți dintre ei se aflau lângă el.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Freddie Mercury.

Sursă foto: Profimedia

