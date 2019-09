Un echipaj de poliție a făcut un gest impresionant pentru un copil accidentat

Un echipaj de poliție din București a arătat că oamenii încă pot avea încredere în oamenii legii. Când întreaga Românie s-a simțit descurajată în ceea ce privește forțele de ordine după cazul Caracal și alte câteva evenimente nefericite petrecute în țară, apare un echipaj de poliție care arată că există ofițeri cu suflet mare care doresc binele populației.

Un astfel de exemplu sunt niște polițiști care au decis să escorteze un copil accidentat până la spital, după ce micuțul s-a lovit cu capul de o poartă metalică. Întreaga poveste a fost expusă pe Facebook de Adrian Lăceanu, tatăl copilului.

„Ieri am avut neplăcerea să ajungem cu cel mic la Grigore Alexandrescu deoarece a dorit să vadă ce e mai tare, poarta metalică sau capul lui. Cum rezultatul era de așteptat, că doar nu a jucat România cu Malta, Andru a avut de suferit”, începe tatăl copilului postarea.

„După oprirea sângerării am băgat băiatul în mașină și hai rapid la spital, cu avarii dar circulând regulamentar. După două semafoare hop și un echipaj, să mă atenționeze de avarii. Le-am explicat ce a pățit băiatul și că nu am vrut să solicităm am bușanța pentru că și așa sunt puține ambulanțe în București, iar reacția lor de admirat, a fost să-i urmez escortându-ne până la spital. Mulțumim pentru gestul făcut”, a povestit bărbatul pe rețeaua de socializare.

De asemenea, Adrian Lăceanu a filmat momentul în care a fost escortat de poliție până la spitalul pentru copii:

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro