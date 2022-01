Sportiva româncă Ana Manea a recunoscut că are o relație cu o femeie

Ana Manea, o fostă componentă a echipei de fotbal feminin ACS Atletic Drobeta, a recunoscut public că are o relație cu o femeie. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, originară din Rovinari, județul Gorj, s-a mutat în Italia în urmă cu câțiva ani și continuă acolo să practice fotbal. Recent, Ana Manea a vorbit în mediul online despre orientarea sa sexuală și a recunoscut că are o relație amoroasă cu o tânără din Spania.

”Am stat și cu băieți înainte, dar ultimul cu care am fost m-a făcut să sufăr. De când am venit aici în Italia, am zis să încerc. Am văzut că e la modă. Și am zis să încerc. Am încercat și mi-a plăcut. Acum am o iubită, e din Spania. Dacă vreți să știți mai multe”, a spus Ana Manea într-un video postat pe TikTok.

În urmă cu trei ani, în 2019, o altă sportivă din România recunoștea că se iubește cu femei. Este vorba despre handbalista Laura Nicoletta Vasilecu (38 de ani) și-a dezvăluit adevărata orientare sexuală cu ocazia zilei de naștere a iubitei ei, Steffi Sauer.

”La mulți ani, Steffi! Să îți păstrezi mereu zâmbetul, să râzi cu ochii în fiecare zi, să fii sănătoasă! Viitorul este al nostru. Te iubesc necondiționat!”, a transmis Laura, la moemntul respectiv, pe contul său de Instagram.

