Este ziua onomastică a unei persoane dragi și cauți inspirație pentru un mesaj de felicitare? Vei găsi o mulțime de mesaje de Sfânta Parascheva 2025 din care te poți inspira!

Ți-am pregătit numeroase felicitări și mesaje de Sfânta Parascheva 2025 dedicate celor mai dragi femei, mame și bunici, mătuși sau verișoare, dar și prietene alături de care îți trăiești cele mai frumoase zile și bucurii.

Mesaje de Sfânta Parascheva pentru mamă, bunică și rudele apropiate

Este doar o zi, dar este cea mai frumoasă din luna octombrie pentru că este ziua ta de nume! La mulți ani, dragă mamă/bunică/mătușă! Suntem recunoscători pentru toate bunătățile, pentru toate povețele și pentru toată dragostea pe care ne-ai dat-o în fiecare clipă a vieții noastre! La Multi Ani, mamă Parascheva! Fie ca sfânta muceniță după care ai fost botezată să te călăuzească toată viața, să-ți dea un munte de sănătate, o mare de iubire și un ocean de fericire. Bucură-te de această zi! Este o zi sfântă în care sufletul încrezător învinge orice urmă de tristețe și tot ce a fost mai greu ți se va părea usor. Este ziua numelui tău! La Multi Ani, bunică Paraschiva! La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți doresc să ți se îndeplinească toate dorințele. De Sfânta Parascheva, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani! Draga mea, fie ca din aceasta zi sfântă în drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani! Astazi e ziua numelui tau, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingas ca tine. Iti doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume! La multi ani, scumpa mea mamă. Fie ca Sfânta Parascheva să te vegheze și să te ocrotească din ceruri, iar tu să te bucuri de sănătate și de toată dragostea noastră ani și ani în șir. Te iubim și te îmbrățișăm cu drag! Fie ca Sfânta Paraschiva sărbătorită azi să îți dea înțelepciune, sănătate și multă dragoste. La multi ani, draga mea soră/verișoară! La mulți ani și cele mai calde urări pentru cea mai bună bunică. Toți copiii și toți nepoții îți trimit dragostea lor, scumpă bunică Paraschiva! Draga mamă, ziua ta onomastică este cea mai frumoasă zi în care vreau să știi cât de mult de iubim și cât de mult te prețuim. La mulți ani îți urăm noi, toți copiii tăi! Să ne trăiești veselă și sănătoasă și înțeleaptă ca Sfânta Parascheva! La mulți ani, dragă mătușă! Să ne trăiești sănătoasă, veselă și ocrotită de Dumnezeu! Dragă bunică Paraschiva, îmi este în fiecare clipă dor de zâmbetul tău bun și cald. Fie ca Dumnezeu să aibă grijă de tine, să rămâi sănătoasă și să ne revedem în fiecare an cu bine! La mulți ani, scumpa mea mamă! Azi este ziua ta de nume și abia aștept să ajung acasă cu flori și cu prăjiturile tale preferate! Vreau să te văd în fiecare zi zâmbind ca azi, când este ziua ta de nume! Să fii fericită, sănătoasă și ocrotită de toate relele! Mă rog pentru tine ca sfânta Paraschiva să te aibă mereu în paza ei! La mulți ani, draga ma bunică/mătușă!

Mesaje pentru prietenele tale pe nume Parascheva

Paraschiva! Da, tu! Esti data in urmarire de catre gasca de prieteni, caci azi e ziua ta si toţi vor sa te ureze şi sa te îmbrăţişeze! Ma alatur si eu lor, sperand ca te vom gasi, dar pana una-alta, iti zic acum: La multi ani! Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani! Îngerii sa-ti călăuzească pași, iar Sfântă Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată. La multi ani, Paraschiva! Prietena mea, Paraschiva, sper sa ramai mereu un spirit tânăr si plin de viată, sa fim mereu împreuna si sa nu uitam niciodată frumoasa prietenie dintre noi. La mulți ani! La mulți ani Paraschiva! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Paraschiva! Voi fi mereu cea mai bună prietenă și umărul care te va sprijini în viață. Să nu uiți cât ești de apreciată și iubită! La mulți ani, prietenă dragă! La mulți ani! Fie ca ziua ta să fie plină de bucurie, râsete și momente speciale, care să te încălzească mult timp după aceasta! Ești o stea care luminează orice încăpere, așa că astăzi lasă întreaga lume să strălucească pentru tine.

Astăzi este o zi specială, așa că îți doresc tot ce e mai frumos. Noroc, sănătate, liniște și zile fără griji, iar viața să-ți aducă o mie de motive de bucurie. Astăzi nu contează vârsta, astăzi e despre sărbătoare! Uită de ani și bucură-te din plin, pentru că aceasta este ziua în care poți face tot ce îți dorești. Și nu uita: vârsta e doar un număr – și tu ești mereu în top!

La mulți ani, draga mea! Ești mai mult decât o prietenă – ești partenera mea de aventuri, terapeutul meu la telefon și o sursă nesfârșită de inspirație. Îți doresc un an plin de iubire și momente care să-ți aducă mereu zâmbetul pe buze! Dragă Paraschiva, de ziua ta de nume îți doresc ca fiecare zi să înceapă cu bucurie, visele tale să devină realitate, iar fiecare moment să fie plin de iubire și fericire. Ești o femeie extraordinară, iar lumea este mai frumoasă pentru că te are! E ziua ta, e timpul de sărbătoare,

Cu râsete, daruri și voie bună-n splendoare.

Fără griji, doar liniște și veselie,

Să întrebi de vârstă? Asta-i o prostie! Îți doresc riduri doar de la râsete vii,

Și vin din belșug să-ți umple toți anii.

Iubirea să curgă și norocul să-ți bată,

Să ai parte de-o zi de nume minunată!

La Mulți Ani, Super Femeie! Esti minunată, genială, o inspirație pentru mine! Much love, many kisses and many hugs! La mulți ani, prietena mea dragă! În această zi specială, îți doresc să fii înconjurată de iubire, bucurie și râsete. Să ai parte de o zi la fel de minunată precum ești tu.Te îmbrățișez cu mult drag! Draga mea, urările mele de bine nu sunt doar pentru onomastica ta, sunt pentru toate zilele ce vor urma. Îți doresc multe bucurii și multă iubire, mai presus de orice. Astăzi de ziua ta de naștere este și un prilej pentru mine să îți reamintesc că țin la tine. Îți doresc să nu-ți lipsească nimic din ceea ce te face fericită. Te îmbrățișez cu toată dragostea. LA MULŢI ANI! La mulți ani cu multe bucurii mari și mici! Te iubim mult și sperăm că aceste flori minunate o să te facă să te simți apreciată și iubită. La multi multi ani!! Sunt recunoscătoare pentru bunătatea și caldura pe care mi le-ați oferit mereu. Sper ca aceasta zi specială să fie la fel de minunata! Va iubesc, vă pup și vă îmbrățișez tare tare! Cele mai călduroase gânduri! Draga mea, îti doresc să ai parte de ani frumoși, cu sens, echilibru și emoții frumoase. Mă bucur mult că ești în viețile noastre și îți urez cât mai multe experiențe și amintiri frumoase. La mulți ani! La mulți ani! Să te bucuri de cele mai frumoase și mai minunate daruri pe care viața ți le poate oferi! Un gând bun, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire. La mulți ani! Să aveți o zi minunată și să vă bucurați de sănătate, fericire și împliniri în fiecare pas al vieții! Să te bucuri de o primăvară frumoasă, trăită în armonie și iubire! La mulți ani, nășica! Îți trimitem cea mai mare îmbrățișare și multă dragoste în această zi specială! Ești o persoană deosebită, cu o inimă mare și meriți tot ce e mai bun. Te iubim! Finuții tăi drăguții.

Mesaje în spirit creștin pentru doamnele care poartă numele Parascheva

Astăzi este ziua ta de nume, iar îngerii din cer cântă pentru tine o cântare de laudă. Fie ca drumul tău să rămână drept și corect toată viața și fii recunoscătoare pentru tot ce ai primit de la Dumnezeu! Dumnezeu te iubește. Cu ocazia zilei onomastice, îți doresc să ai tot ce poate fi mai bun și întotdeauna zilele tale să fie minunate și binecuvântate. La mulți ani! Să te binecuvânteze Domnul pentru faptele tale bune și să-ți dea putere pentru a continua să le faci! Îți doresc ca numai gânduri luminoase să te viziteze, nu lăsa păcatul să învingă melancolia! Să ai parte de sănătate, longevitate și fericire! Astăzi este ziua ta de nume și mulțumesc lui Dumnezeu că te-a trimis în viața mea! Să fie îngerul păzitor totdeauna lângă tine, îndrumându-te în situații grele! Eu, de asemenea, voi fi întotdeauna lângă tine, împărtășind toate bucuriile și tristețile tale. Îți doresc sănătate, fericire și împlinirea dorințelor tale! La mulți ani, dragă Parascheva. Din toată inima, îți urez o zi minunată azi de Sfânta Parascheva! Din tot sufletul, îți doresc sănătate, iubire, răbdare și credință puternică, astfel încât să-ți poți proteja familia, prietenii și pe tine de răutăți și păcate. Să te păzească Domnul de necazuri și dezamăgiri. De ziua ta, aș vrea ca Dumnezeu să asculte rugăciunile tale luminoase și să trimită binecuvântarea Sa, arătându-ți calea cea dreaptă. Să existe întotdeauna în casa ta dragoste, liniște, armonie, pace și har. La mulți ani! Îi urez din tot sufletul un destin luminos, bun și minunat și cele mai calde urări cu ocazia zilei onomastice! Cu ajutorul lui Dumnezeu, să înflorească în suflet grădini minunate de dragoste și armonie. Să fie îmbrățișările călduroase ale apropiaților și ale prietenilor fideli întotdeauna un sprijin și să te ajute să crezi în ziua de mâine. Să locuiască Speranța și Credința în casa ta primitoare, iar Dragostea să fie stăpâna acesteia! La mulți ani! Din tot sufletul te felicită pentru această sărbătoare minunată, de ziua numelui tău, Paraschiva. Să te păzească Domnul mulți ani, să te ocrotească și să te îndrume. Să domine pacea, liniștea și armonia în casa voastră. Să nu te tulbure niciodată necazurile. Să rămână sufletul tău curat, sincer și deschis oricărei gândiri bune. Faptele bune, făcute în numele Domnului, să-i motiveze pe cei din jur să îți urmeze exemplul. La mulți ani! Te felicită din toată inima cu ocazia zilei tale de nume! Să te păzească soarta de durere și nenorocire, de dușmani vicleni, de gurile rele, de prieteni bârfitori și de boli! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, bucurie și noroc! La mulți ani! Cu toată sinceritatea și bucuria, îți urez un La mulți ani în acestă zi binecuvântată și dată de Dumnezeu! Să nu știe sufletul tău ce înseamnă dezamăgire și tristețe, să trăiască în pace și armonie cu sine, cu lumea, fără răutate și rău! Să se umple casa ta cu grija și dragostea oamenilor care îți sunt apropiați sufletește, cu bunăstare și o frumoasă speranță în bine! La mulți ani! Îți doresc ca orice lucru pe care îl faci sub îndrumarea lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Să te ajute credința în orice lucrare. Trăiește și bucură-te de viață: e scurtă. Să ai întotdeauna speranța în inima ta și să ai un înger păzitor care să fie ajutorul și însoțitorul tău. Îți doresc ca Dumnezeu să te iubească și să te ocrotească, ascultând rugăciunile și cererile tale. Îți doresc să ai pace și fericire în inimă întotdeauna. La mulți ani binecuvântați! La mulți ani! Să-l slăvești pe Domnul în fiecare zi și să-i mulțumești pentru tot ceea ce a dat, fără a uita să-i mulțumești de 100 de ori mai mult pentru ceea ce nu ți-a dat. Bucură-te de fiecare zi pe care ai trăit-o, fii fericită prin înțelegerea faptului că trăiești această viață în folosul tuturor celor pe care îi întâlnești în calea ta. Fii recunoscătoare pentru posibilitatea de a ajuta oamenii, deoarece acestea sunt cele mai bune investiții pentru suflet. De ziua ta de nume, îți doresc un Înger Păzitor care să te îndrume întotdeauna și să te protejeze de orice rău. Să îți dea Dumnezeu doar ceea ce este sigur că te va ajuta atunci când vei avea nevoie. Să trăiești fericit[ mulți ani, să ai sănătate puternică și bunăstare familială! La mulți ani, dragă Paraschiva! Felicitări cu ocazia acestei frumoase sărbători care este și ziua ta de nume! Îți doresc sincer putere, tărie spirituală, încredere în sine, înțelepciune, curaj, dreptate, credință, bunătate, perseverență și sănătate bună, ca să te poți proteja pe tine și pe cei dragi de toate relele. Să te protejeze Domnul de necazuri și neplăceri. Să audă Dumnezeu rugăciunile tale, să trimită binecuvântarea Sa și să-ți arate calea cea dreaptă. Îți doresc ca în casa ta să fie pace, liniște, armonie și binecuvântare. Dumnezeu ți-a dăruit viața, apreciază acest dar! Să ai mereu gândurile luminoase! Să ai putere pentru a face față oricăror probleme din viață, crede că Domnul niciodată nu te va părăsi. La mulți ani! În această zi de sărbătoare luminată, îți dorim cu sinceritate: dragoste, căldură, succes, sprijin, bucurie și binecuvântarea lui Dumnezeu! Să-ți fie de ajutor toate forțele cerești, îngerii, Sfinții și Tatal Ceresc pentru a face față tuturor situațiilor și încercărilor vieții! Îți dorim tot binele, prieteni de încredere și înțelepciune! Să ai parte de dragoste în inimă și în viața ta! Pace, prosperitate și har! La mulți ani! De ziua ta de nume, aș dori să-ți urez gânduri luminoase și binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fie toate rugăciunile tale ajunse la cer și să-ți fie îndeplinite dorințele bune. Desigur, îți doresc sănătate bună, bunăstare, pace sufletească și liniște. Să fie fiecare zi o sursă de bucurie pentru tine. Crede în cele bune și să ai credința în inima ta întotdeauna! La mulți ani! De ziua ta de nume, îți doresc să găsești armonia! Domnul să te ferească de necazuri. Gândurile tale pure să te ajute să-ți găsești liniștea sufletească. Îți doresc ca inima ta să fie plină de bunătate. Trăiește sănătos! La mulți ani! Îți doresc să fii binecuvântată de Dumnezeu cu fericire și dragoste. Să încălzească inima ta cu venerație și să-ți dea căldură sufletească și dorința de a respira cu pieptul plin, făcând viața mai luminoasă. Să fii ghidată pe drumul cel bun și protejată de îngerul păzitor și să fii stăpânită de gânduri și intenții bune peste tot. Îți doresc ca fiecare clipă din viața ta să fie plină de pace, liniște și speranța într-un viitor frumos. La mulți ani! Dragă Parascheva, te felicit cu prilejul zilei tale de naștere! Îți doresc ca tot binele din lume să te înconjoare! Fie ca speranța și credința să existe mereu în sufletul tău și să te ajute în realizarea tuturor viselor tale. Să ai alături oameni minunați care să te ghideze în toate și să fie o adevărată susținere pentru tine. La mulți ani!

foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News