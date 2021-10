Laptele de migdale. Valori nutritive și beneficii pentru sănătate

Laptele de migdale are un aport caloric scăzut și este preferat de persoanele care țin diete de slăbit sau care au intoleranță la lactoză. Laptele de migdale este un lapte vegetal la fel de hrănitor precum laptele de vacă, dar cu mai puține grăsimi și calciu. Cu toate acestea, el are multe beneficii pentru sănătate!

Cuprins 1 Substanțele nutritive din laptele de migdale

2 Cum se obține laptele de migdale acasă

3 Cum se consumă laptele din migdale. De ce nu se fierbe! 3.1 Laptele de migdale în preparate dulci 3.2 Laptele de migdale în cosmetice de casă

4 Laptele de migdale și beneficiile pentru sănătate

5 Precauții în consumul de lapte din migdale 5.1 Atenție la tiroidă! 5.2 Nerecomandat copiilor mici



Laptele de migdale este unul dintre cele mai fine și delicioase soiuri de lapte vegetal. Este o sursă bună de calciu, de potasiu și magneziu, este o sursă bună de fibre și are foarte puține calorii în comparație cu laptele de vacă sau cu laptele de capră.

În schimb, are multe avantaje pentru persoanele care țin diete, pentru persoanele care au grijă de silueta lor, pentru persoanele care au afecțiuni cardiace sau pentru persoanele care au diferite alergii și intorelanță la lactoză.

Substanțele nutritive din laptele de migdale

Shake-urile cu lapte de migdale sunt excelente pentru hidratare pe timp de vară

Laptele obținut din migdale prin presare la rece păstrează cea mai mare parte a substanțelor nutritive, minerale, vitamine și enzime benefice pe care le conțin sâmburii de migdale.

El este o sursă bună de fibre, de calciu și magneziu, de grăsimi vegetale bune pentru organism și de vitamine. Cu toate acestea, conține foarte puține proteine și vitamine.

Iată principalele substanțe nutritive din 100 ml lapte de migdale

Calorii: 39.

Grăsimi: 3 gr.

Proteine: 1 gr.

Carbohidrați: 3.5 gr.

Fibre: 0.5 gr.

Calciu: 24% din Doza Zilnică Recomandată (DZR)

Potasiu: 4% din DZR.

Vitamina D: 18% din DZR.

Vitamina E: 110% din DZR.

Cum se obține laptele de migdale acasă

Acest lapte vegetal este cunoscut și folosit în dieta popoarelor asiatice și arabe încă din Antichitate. În zilele noastre, a devenit tot mai popular printre persoanele care țin diete vegetariene și care sunt atente cu sănătatea și silueta lor.

Iar pentru multe persoane credincioase, care țin post, este cea mai bună alternativă la laptele de vacă sau de capră.

Cum să faci singură lapte de migdale

250 g sâmburi de migdale fără coajă

1 litru de apă

Esență de vanilie

Laptele de migdale se obține din sâmburii de migdale decojiți, înmuiați în apă timp de cel puțin 6 sau 8 ore înainte și apoi măcinți foarte fin. Se folosește o cantitate de 250 gr de sâmburi pentru 1 litru de apă.

Pe măsură ce sâmburii se mixează la robot, se adaugă treptat apa. Apoi, pasta de sâmburi se filtrează cu ajutorul unui tifon și se presează pentru a obține laptele de migdale.

Cum se consumă laptele din migdale. De ce nu se fierbe!

Laptele obținut din migdale se păstrează la rece în sticle și se consumă ca atare sau se folosește în diverse preparate dulci, în budinci și shake-uri de fructe.

Ține cont de faptul că laptele de migdale poate fi încălzit ușor câteva secunde la microunde, dacă este prea rece pentru consum de la frigider, dar el nu trebuie fiert.

Dacă fierbi laptele de migdale, proteinele din el se încheagă și se transformă în gel, iar gustul laptelui se schimbă devenind mai amar.

Laptele din migdale are un gust dulceag, plăcut, catifelat și poate fi consumat ca atare, mai ales vara când este o băutură hidratantă foarte bună în zilele călduroase.

Laptele de migdale în preparate dulci

Nu este recomandat să îl fierbi pentru consum, dar poate fi încălzit pentru a prepara budinci și creme delicioase pentru prăjituri. Poate fi adăugat în cafea și ceai, în shake-uri și înghețate, în deserturile de vară care se pregătesc la rece.

Laptele de migdale în cosmetice de casă

De asemenea, poți folosi laptele de migdale pentru rețete cosmetice pe care le pregătești acasă precum măștile pentru ten, măștile pentru păr, soluții demachiante sau soluții hidratante pentru îngrijirea tenului, a decolteului și mâinilor. Laptele de migdale este un adevărat balsam pentru pielea uscată și arsă de soare.

Laptele de migdale și beneficiile pentru sănătate

Valorile nutritive ale acestui lapte pot varia în funcție de producători, de aceea este bine să verifici eticheta înainte de a cumpăra laptele de migdale. Este recomandat să cumperi lapte obținut din fructe organice, presat la rece, fără aditivi, fără zaharuri adăugate și arome sintetice. Iată ce beneficii are pentru sănătate laptele de migdale natural.

Ajută în diete pentru a controla greutatea organismului și pentru a scăpa de kilogramele în plus, având un conținut scăzut de calorii. Spre exemplu, un pahar de lapte de vacă are 140 de calorii, iar un pahar de lapte de migdale are doar 40 de calorii.

Menține nivelul de colesterol scăzut, deoarece favorizează creșterea procentului de colesterol bun, de care inima are nevoie pentru a se menține sănătoasă și puternică.

Ajută la o mai bună absorbție de zaharurile în sânge, iar acest lucru conferă energie organismului.

Este un bun înlocuitor dacă ai intoleranță la laptele de vacă și este ușor de asimilat. Cu toate acestea, nu este recomandat copiilor mici.

Are un conținut ridicat de potasiu, bun pentru inimă, pentru mușchi și pentru activitatea cerebrală.

Reglează funcțiile intestinale datorită fibrelor ușor de asimilat și calmează durerile și inflamațiile digestive în cazul persoanelor care suferă de gastrite.

Vitamina E și vitaminele B din laptele de migdale ajută pielea să fie mai frumoasă, mai elastică și să se mențină multă vreme mai tânără. De asemenea, sunt bune pentru unghii și pentru păr, care capătă mai multă rezistență și strălucire.

Precauții în consumul de lapte din migdale

Laptele de migdale din comerț poate conține zahăr adăugat, arome sintetice, vitamine sintetice de care organismul nu are nevoie și nici nu le asimilează. Verifică eticheta și cumpără un lapte din migdale cât mai natural, fără adaosuri de substanțe.

Atenție la tiroidă!

Acest lapte conține substanțe care inhibă absorbția de iod din alimentație și poate îmbolnăvi tiroida, dacă este consumat vreme îndelungată în cantități mai mari. Dacă ai deja probleme cu tiroida, este bine să consumi lapte de migdale în cantități mici și mai rar.

Nerecomandat copiilor mici

Laptele de migdale nu este recomandat bebelușilor și copiilor mici. Nu este indicat să înlocuiești laptele matern sau laptele de vacă în cazul copiilor cu lapte de migdale. Acesta din urmă poate perturba funcțiile tiroidiene și apar probleme de dezvoltare în cazul copiilor sau boli autoimune tiroidiene.

În plus, laptele de migdale nu conține toți nutrienții de care are nevoie un bebeluș și există riscul ca acesta să devină subnutrit. Pentru bebeluși și copii mici se recomandă laptele de capră, laptele de măgăriță sau laptele de vacă, dacă îl tolerează ușor. Laptele de migdale nu are aproape deloc proteine, substanțe care ajută la dezvoltarea oaselor și mușchilor și nici enzime care susțin sistemul hormonal.