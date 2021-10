Laptele de măgăriță, sănătos și hrănitor precum laptele matern

Laptele de măgăriță se consumă crud, pentru a beneficia de toate proprietățile lui nutritive, foarte asemănătoare cu beneficiile laptelui matern. Datorită calităților lor uimitoare, laptele de măgăriță este un adevărat tratament natural pentru inimă, pentru ficat și pentru imunitate.

Laptele de măgăriță este cunoscut încă din Antichitate pentru proprietățile lui vindecătoare. El are efecte benefice în multe afecțiuni ale stomacului, ficatului și inimii, are efecte antivirale și antibacteriene puternice și tratează inclusiv ulcerațiile și rănile.

În plus, laptele de măgăriță este bine tolerat de copiii cu intoleranță la lactoză, care nu pot consuma lapte de vacă. Studiile recente au demonstrat că laptele de la măgărițe este un aliment hrănitor complet, foarte asemănător cu laptele matern.

Un lapte scump, folosit drept tratament

O măgăriță poate da cel mult 0,5 – 1 litru de lapte pe zi

Pe cât este de apreciat, pe atât este de greu de procurat. Laptele de măgăriță poate fi colectat doar timp de 5 sau 6 luni pe an în cantități foarte mici, cel mult jumătate de litru pe zi. Iar fermele de măgărițe din România sunt în număr redus, astfel că nu producem cantități suficiente pentru a alimenta supermarketurile.

Laptele de la măgărițe este un lapte scump, cu un preț variind între 100 și 130 de lei pe litru, care se poate găsi mai degrabă în farmacii, îmbuteliat în flacoane mici de sticlă. El se cumpără și se folosește drept tratament pentru perioade determinate de timp și este recomandat în special copiilor care suferă de diverse alergii și afecțiuni cronice.

Tot în farmacii se găsesc suplimente alimentare pe bază de lapte de măgăriță și produse cosmetice destul de scumpe care folosesc acest aliment.

Laptele de măgăriță. Proprietăți nutritive

Laptele de măgăriță are un procent mult mai redus de cazeină decât laptele de vacă, este mai bogat în vitamina C și fier, și are procente mai ridicate de acizi linoleici Omega 3 Omega 6.

Conform studiilor recente, laptele de la măgărițe este foarte apropiat de laptele matern, conținând 97% dintre elementele nutritive ale laptelui primit de bebeluși în primii ani de viață.

Spre exemplu, laptele matern conține 40% cazeină, laptele de măgăriță conține 58% cazeină, în timp ce laptele de vacă are 80% cazeină și devine astfel greu de tolerat de către persoanele cu intoleranță la lactoză.

LAPTE DE MĂGĂRIȚĂ LAPTE MATERN LAPTE DE VACĂ PH 7 – 7,2 7 – 7,5 6,6 Proteine 1,5 – 1,8 0,9 – 1,7 3,1 – 3,8 Grăsimi 0,3 – 1,8 3,5 – 4 3,5 – 3,9 Calorii 49 70 61 Lactoză 5,8 – 7,4 6,3 – 7 4,4 – 4,9 Cazeina 0,6 – 1 0,3 – 0,4 2,4 – 2,8 Vitamina D % 23 9 1 Calciu % 2 2 13 Colesterol % 3 5 3 Riboflavină 2 2 13 Carbohidrați 6 7 5

Beneficiile pentru sănătate

Laptele de măgăriță era recunoscut pentru proprietățile lui tămăduitoare încă din Antichitate. Hipocrate, părintele medicinei, îl recomanda cu aproximativ 400 de ani înainte de era noastră pentru tratamentul bolilor de ficat, de stomac, pentru ulcerații și pentru sângerări nazale.

Atât grecii antici, cât și romanii îl foloseau drept leac pentru copiii lor bolnavi și anemici. Obiceiul s-a păstrat astfel că și în secolele al XVIII-lea sau al XIX-lea, în Marea Britanie, laptele de măgăriță era recomandat pentru copii drept alternativă la cel matern.

În Italia existau deja produse cosmetice făcute cu lapte de măgăriță de acum două secole, știut fiind faptul că hidratează și catifelează pielea.

Are proprietăți antibacteriene

Studiile de laborator au confirmat ceea ce se știa de câteva secole și anume că laptele de măgăriță combate infecțiile și inflamațiile, având proprietăți antibacteriene. El ajută la tratarea infecțiilor cu Listeria monocytogenes, Escherichia coli și chiar cu temutul Staphylococcus aureus care este foarte greu de tratat inclusiv cu cele mai noi medicamente.

Recomandat în caz de intoleranță la laptele de vacă

Având un procent mai mic de lactoză și cazeină, acest lapte poate fi consumat și de către copiii care au intoleranță la laptele de vacă. Dar trebuie consumat cu moderație, deoarece unii copii pot avea probleme chiar și de la acest lapte.

Ajută imunitatea organismului

Laptele de măgăriță conține o serie de vitamine și săruri minerale care stimulează imunitatea. Anumite enzime din acest lapte stimulează producerea de citokine, proteine care la rândul lor stimulează răspunsul imunitar al organismului față de diverși microbi și agenți patogeni.

Lizozima din laptele de măgăriță ne protejează de infecțiile gastrointestinale și ajută în caz de afecțiuni ale stomacului.

Lactoferina din lapte stimulează dezvoltarea bacteriilor benefice de la nivelul intestinului subțire și ajută digestia.

Reduce tensiunea arterială

Consumul periodic al acestui lapte ajută circulația, normalizează tensiunea arterială și este benefic pentru activitatea inimii. Studii recente au demonstrat că oxidul nitric din acest lapte ajută la dilatarea vaselor de sânge și stimulează circulația.

Are efect antioxidant

Unele proteine din acest lapte protejează celulele de procesul oxidativ și încetinesc astfel procesele de degradare și îmbătrânire, inclusiv în cazul celulelor epidermei afectate de razele ultraviolete după expunerea la soare.

Cum se consumă laptele de măgăriță

Pentru imunitate și rezistență, pentru inimă și pentru stomac, pentru toate beneficiile pe care le are acest lapte, numeroși medici recomandă cure de câte 10 zile la interval de două luni.

Laptele de măgăriță ar trebui consumat crud sau cel mult pasteurizat pentru a beneficia de toate calitățile lui nutritive.

El are un gust mai dulce și mai catifelat decât laptele de vacă și este foarte ușor asimilat de către copii.

Dar laptele de măgăriță este un lapte care se găsește rar și are un preț destul de piperat. Din acest lapte se produce și cea mai scumpă brânză din lume. Un kilogram de brânză de măgăriță se obține din 25 de litri de lapte și este produsă în localitatea Zasavica din Bosnia Herzegovina. Un kilogram de brânză costă în jur de 1.000 de euro.