Izolare „fără scântei“. Sfaturile psihologului Gáspár György

Cum să facem să ne fie cât mai bine în cuplu și în familie, în perioada de izolare?

Ce activități ne apropie?

Cum să ne împărțim sarcinile zilnice când avem și copii de supravegheat/hrănit/ascultat/distrat? Ce să evităm?

Cum să ne conectăm în cuplu, dar și cu copii noștri?

Cum să ne bucurăm din plin de ocazia acestor momente împreună?

Nu asta am spus cei mai mulți dintre noi la început de an – că ne dorim mai mult timp petrecut cu cei dragi?!

La toate aceste întrebări ne-a răspuns unul dintre prietenii revistei noastre, psihologul Gáspár György.

În situații de criză, cum este cea pe care o trăim acum, este indicat să fim atenți la gândurile, emoțiile și comportamentele noastre – pentru a păstra cât mai sănătos spațiul dintre noi.

Gândurile. Să ne reamintim, constant, că nu suntem singurii care suferă. Partenerul sau partenera, chiar dacă are acțiuni și comportamente diferite de ale noastre, se confruntă cuaceleași anxietăți și frici. Fiecare comportament are sens, chiar dacă este diametral opus de al nostru. Certurile nu sunt o tragedie, sunt progrese pe cale să se întâmple. Cu alte cuvinte, este înțelept să acceptăm că, inevitabil, vor ieși și scântei. Dar putem recurge la demersul de a repara

daunele create, alegând să fim mai atenți și mai binevoitori data viitoare. Certurile apar deoarece unul dintre noi (sau ambii) se confruntă cu nevoia unei schimbări – doar că cel mai probabil încă nu a găsit cuvintele și nici forma potrivită pentru a pune în aplicare schimbarea.

Emoțiile. Deoarece casele noastre au devenit la fel de spațioase ca niște lifturi, este tot mai greu să ne gestionăm trăirile. Parcă totul începe să ne irite, să ne deranjeze, să ne perturbe starea emoțională de bine. Relațiile au această putere de a scoate ce-i mai frumos, ce-i mai urât și apoi ce-i mai valoros din noi. Important este să nu începem să luptăm cu emoțiile, deoarece războiul e din start pierdut. Însă este indicat să ne acceptăm toate emoțiile (spunându-ne că este normal ceea ce simțim), să ne permitem să avem aceste emoții (chiar dacă părinții și îngrijitorii ne-au

crescut cu alte reguli) și să le exprimăm (în cuvinte rostite sau scrise).

Comportamentele. Sunt singurele acțiuni care se află în controlul nostru. Indiferent de ceea ce gândim sau simțim, vom putea mereu să ne înfrânăm comportamentele distructive și să le cultivăm pe cele menite să protejeze starea de bine. Este important să recunoaștem că negativitatea generează doar durere și duce la o escaladare a negativității. S-ar putea să fim tentați să criticăm („Tu niciodată nu mă ajuți!“, „Ești un munte de egoism!“, „Nimeni nu se poate baza pe tine!“) și să disprețuim („Nici măcar nu te-ai gândit să vii să-mi dai o mână de ajutor!“, „Ce este cu tine? Parcă vii de pe o altă planetă!“). Dar este bine să ne abținem cât mai mult posibil și să alegem să ne exprimăm nevoile într-o manieră constructivă („Sunt epuizată, simt că este prea mult pentru mine, am nevoie să mă ajuți la bucătărie!“, „Mă simt copleșit de toate temele copiilor, mi-ar prinde bine să ne împărțim responsabilitățile legate de școala lor online!“). Știu că majoritatea am crescut fiind încurajați să nu dăm dovadă de nicio urmă de vulnerabilitate, dar asta este o recomandare complet nesănătoasă pentru noi și pentru relațiile noastre. Exprimarea

vulnerabilă a nevoilor și dorințelor are mult mai multe șanse de a fi auzită, respectată și satisfăcută, decât o lovitură verbală sau o tonalitate aspră.

Dacă ar fi să rezum câteva reguli comportamentale, acestea ar suna așa:

1. Dă dovadă cât mai des de inteligență relațională. Folosește frecvent expresii precum „Te rog!”, „Mulțumesc!”, „Apreciez!”.

2. Evită cuvintele dure și privirile disprețuitoare.

3. Caută să vânezi cât mai multe dintre acțiunile pozitive ale partenerului. Minusurile i le cunoști în proporție de 99%, așa că este momentul să-i descoperi și plusurile.

4. Exprimă-ți regretele și scuzele, atunci când ai greșit!

5. Primește regretele și scuzele celuilalt cu mesaje de genul: „Mulțumesc!“ Orice altă formulare, de genul „Este ok!” sau „Asta este!”, e doar o exprimare a agresivității tale pasive.

6. Ascultă cu mintea și inima deschise fricile și îngrijorările jumătății tale de cuplu și amintește-ți că v-ați jurat să rămâneți împreună la bine și la greu.

Gáspár György este psiholog clinician, psihoterapeut relațional, co-fondator al conceptului paginadepsihologie.ro și președintele Asociației Multiculturale de Psihologie si Psihoterapie. Este membru al Colegiului Psihologilor din România și autorul cărților „Copilul invizibil” și “Revoluția iubirii”.

