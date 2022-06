David Popovici, premiat de Guvernul României. Ce sumă va primi campionul mondial la înot

David Popovici, primul dublu campion mondial al natației românești, a impresionat o lume întreagă cu reușitele sale de la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta.

David Popovici are 17 ani și a câștigat două medalii de aur în proba de 100 m liber şi în cea de 200 m liber, la care a stabilit şi un nou record mondial de juniori. Tânărul este al doilea înotător din toate timpurile care reuşeşte să câștige aur la probele de 100 m și 200 m liber la aceeași ediție a Campionatelor Mondiale, după americanul Jim Montgomery, care a obținut acest rezultat în 1973, la Belgrad.

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda au propria piscină cu apă sărată. Cât i-a costat proiectul

Povestea lui David Popovici, primul dublu campion mondial al natației românești

Soția lui Jorge, siluetă impecabilă în bikini la aproape 50 de ani

Ce este Sindromul Extrapiramidal, boala cu care s-a luptat regretatul actor Valentin Uritescu timp de 48 de ani

Pentru performanța sa istorică, David Popovici va primi suma de un milion de lei din Fondul de rezervă al Guvernului.

În cadrul şedinţei de guvern am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei, a declarat premierul Nicolae Ciucă, potrivit Digi24.