Actorul Valentin Uritescu a încetat din viață în noaptea de 17 iunie spre 18 iunie, la vârsta de 81 de ani. Actorul de teatru și film a pierdut lupta cu o boală degenerative pe care a descoperit-o când avea 33 de ani. Valentin Uritescu suferea de Sindromul Extrapiramidal, afecțiune neurologică degenerativă, asemănătoare bolii Parkinson.

Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!» Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!».

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani! – povestea Valentin Uritescu în urmă cu câțiva ani, potrivit ziarullumina.ro.