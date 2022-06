Jorge (39 de ani) și soția lui, Ramona Prodea (49 de ani), sunt căsătoriți din anul 2013. Cuplul are împreună un fiu, David, în vârstă de 5 ani. Din prima căsnicie cu Alina Crăciun (acum Laufer), Jorge mai are o fată, Karina, în vârstă de 13 ani. La rândul ei, dintr-o relație anterioară, Ramona are o fiică, Ilinca, în vârstă de 20 ani.

Soția lui Jorge, siluetă impecabilă în bikini la aproape 50 de ani

Recent, în mediul online, Jorge a publicat o fotografie cu Ramona în costum de baie. „Abia am convins-o să facă poza cu mine în costum de baie. Dați cu ❤️”, a scris solistul în mediul online.

„Superbă soția ta!”; „Arată bestial”; „Uuhhm ce cuplu sexy sunteți”; „E păcat să stea ascunsă, e prea frumoasă, și arată bombă”; „Un cuplu foarte frumos!”; „Sunteți un cuplu de invidiat!”; E foarte frumoasă! O admir foarte mult!”, acestea sunt doar câteva dintre comentariile postării.

Între Jorge și Ramona este o diferență de vârstă de 10 ani.

„Noi am avut și avem în continuare o poveste foarte interesantă, eu și soția mea. Mulți au bârfit-o. Dar, când găsești un om care te înțelege din cap până în picioare, când ți-e bine și când ți-e rău, când simți o conexiune puternică, nu mai contează ce spun ceilalți. Nu mai contează nimic. Noi am ales să ne trăim viața în universul nostru. Nu ne-a interesat niciodată ce spun ceilalți. Nu mă mai interesează demult dacă fac bine sau rău în ochii altora”, declara artistul în martie 2022, în emisiunea „La Măruță”.

„Impedimentul este doar în mintea și în preconcepția noastră. Inițial am avut o reținere, însă viața mi-a demonstrat că am făcut cea mai bună alegere și, după ani de zile conștientizezi că nici măcar nu a fost alegerea ta, ci așa a fost planul divin. David bătea din picior acolo unde era el și ne șoptea: «Haideți fraților, combinați-vă că vreau să vin»”, mai spunea Jorge în septembrie 2020, pentru Click!.

„Relația noastră a fost una de business la început. Nici nu se punea problema de a fi împreună, dar să ne mai și căsătorim. Uite că am ajuns unde nimeni nu credea că vom ajunge, cu mai multă iubire, respect și recunoștință că ne-am întâlnit și am creat o familie. Cred că iubirea necondiționată și respectul stau la baza unei relații solide”, a mai spus artistul atunci.

