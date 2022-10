Gimnasta Mirela Frâncu a fost victima unui atac armat. „Dormeam și ne-am trezit sub gloanțe!”

Mirela Frâncu (18 ani), gimnastă medaliată cu argint la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică, a fost la un pas de moarte după ce un individ cu care a refuzat să aibă o relație a tras cu arma în geamurile locuinței sale.

Incidentul a avut loc acum câteva săptămâni, pe 24 septembrie, în satul Comăna de Sus, județul Brașov, unde tânăra locuiește cu familia ei, însă a ieșit la iveală abia acum.

Atacatorul ar fi fiul vitreg al primarului comunei Ticuș, din județul Brașov. Acesta a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, iar apoi a fost pus în libertate, notează antena3.ro.

Am trecut prin momente cumplite, nici acum nu ne-am revenit. Ne-am trezit sub gloanțe. Era în jur de ora 5.00 în dimineața de 24 septembrie. Dormeam la acea oră, în cameră cu Mirela. A tras cu carabina în geamuri.

Se pare că tânăra a refuzat să fie prietenă cu fiul primarului din Ticuș și acesta a decis să se răzbune, atacând casa familiei gimnastei cu focuri de armă.

Au vorbit puțin timp, dar fetița mea i-a spus că nu pot fi prieteni din cauza comportamentului lui neadecvat. Dar n-a renunțat. L-a blocat peste tot. În acea noapte, după ce a venit din club, a luat carabina pe care o are și a venit la casa noastră și a tras în geamuri.

Am sunat la 112 și am cerut ajutor. Polițiștii au cercetat cazul și l-au arestat. Au adunat gloanțele de prin casă. Și acum am găsit bucăți din acele gloanțe într-un dulap. A zis că a vrut să o intimideze pe Mirela – a precizat mama sportivei, pentru sursa amintită mai sus.