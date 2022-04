Oana Radu, probleme de sănătate. Artista a apelat la un medic din Franța

Oana Radu a povestit pe rețelele de socializare că unul dintre motivele pentru care a ajuns la Paris în această perioadă este vizita la un medic specialist. Artista a mărturisit că are probleme cu vocea.

Oana Radu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Calitățile sale vocale deosebite au ajutat-o pe artistă să se remarce în competiția „Vocea României”, iar de acolo i s-a deschis calea către celebritate. Însă cântăreața a mărturisit că are mari probleme cu vocea și nu a reușit să descopere din ce motiv. Pentru asta a apelat la un medic specialist din Paris, așa cum a mărturisit pe rețelele de socializare.

Am venit la Paris la un doctor foarte, foarte bun, care sper să mă ajute să descoper care este motivul răgușelilor mele pentru că eu nu am nimic la corzile vocale, gâtul meu nu are nimic și cu toate astea eu nu îmi pot folosi vocea. Răgușesc foarte tare, îmi pierd vocea foarte tare și trebuie să aflăm de unde vine chestia asta, a dezvăluit artista.