Misha și-a speriat fanii după ce a postat o poză în care apare cu fața roșie și umflată. „Desfigurată!” Ce a pățit artista

Cântăreața Misha (29 de ani) a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu care și-a speriat fanii. Artista, pe numele real Mihaela Sotrocan, se află în perioada aceasta în vacanță în Insulele Maldive, însă a avut parte de o experiență nefericită după ce a stat la plajă. Misha a făcut o insolație severă în urma căreia s-a ales cu fața roșie și umflată.

Postare nouă despre cum poți rămâne desfigurată de la o insolație. Nu e de râs, sincer, dar câteva zile am arătat horror. În poza asta am încercat toate filtrele posibile ca să nu se vadă cât de umflată eram la față. Swipe să vedeți cum am arătat după o insolație/alergie la soare.