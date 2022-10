Roxadustat, substanța la care Simona Halep a fost testată pozitiv la testul anti-doping, este inutilă în tenis. Cel puțin așa susține medicul olandez Babette Pluim.

Simona Halep (31 ani și locul 10 WTA) a anunțat, săptămâna trecută, că a fost testată pozitiv la un test anti-doping realizat la turneul de Grand Slam US Open. Sportiva a declarat că niciodată nu a folosit vreo substanță care să o ajute să își îmbunătățească performanțele pe terenul de tenis.

Cazul Simonei a ajuns în presa din întreaga lume, precum și la urechile unui medic olandez, care susține că Roxadustat nu îi ajută cu nimic pe cei care practică tenisul. Pe de altă parte, această substanță se află pe lista substanțelor interzise din categoria EPO, de mai mulți ani.

Medicul olandez Babette Pluim a explicat că Roxadustat este o substanță benefică în sporturile de anduranță, în cazul maratoniștilor, a ultramaratoniștilor sau a cicliștilor.

„Această substanță, Roxadustat, are un efect, în principal, pentru sportivii care trebuie să depună constant eforturi mari. La jucătorii de tenis, consumul maxim de oxigen e de 55 până la 60%. Pentru cicliști, aceasta e, uneori, de 90 până la 100 la sută. Jucătorii de tenis care stau o oră și jumătate pe teren nu beneficiază de efectele acestei substanțe interzise. În plus, alte substanțe, inclusiv EPO, sunt mai greu de detectat decât acest Roxadustat”, a afirmat medicul olandez citat de Eurosport.

Președintele Federației Române de Tenis refuză să o suspende pe Simona Halep

George Cosac, președintele FRT, a anunțat că nu o va suspenda momentan pe Simona Halep, fiind convins că sportiva nu ar fi apelat la vreo substanță interzisă în cadrul turneului US Open.

„Departe de mine gândul că Simona ar putea face aşa ceva, mai ales că a avut o carieră strălucită şi bazată pe muncă. În perioada în care Simona a început ascensiunea şi bătea toate vedetele care dominau tenisul mondial, era verificată cam de 20 de ori pe an. Deci puţin probabil ca cineva să gândească că la rangul ei ar putea să se dopeze. Ea întotdeauna a fost o sportivă care a jucat şi a câştigat corect. Eu exclud varianta dopajului”, a declarat Cosac pentru radioconstanța.ro.

Mai mult, acesta este de părere că toată atenția ar trebui îndreptată către antrenorul Simonei și a academiei acestuia, care i-a schimbat staff-ul sportivei în ultimele luni.

„Aș da cu tunul la Academia Mouratoglou, dacă aș ști că intenționat a fost făcută treaba asta”, a afirmat președintele Federației Române de Tenis.

Românca, depistată pozitiv la Roxadustat la US Open

Simona Halep a anunțat în mediul online că a fost depistată pozitiv la un test anti-doping, cu substanța Roxadustat, la turneul US Open. Sportiva anunțase anterior că își încheie sezonul, ia acum spune că “începe meciul vieții ei”, susținând că este nevinovată.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce a venit ca șocul vieții mele. În întreaga mea carieră ideea de a trișa nici nu mi-a trecut vreodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor cu care am fost educată. În fața unei situații nedrepte, mă simt complet confuză și trădată”, a afirmat Simona Halep într-un comunicat.

„Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată cu știință vreo substanță interzisă și am credința că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală”, a mai spus sportiva.

