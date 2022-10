Claudia Pătrășcanu, despre dorința lui Gabi Bădălău ca băieții să locuiască la el. „Vrea să facă mai mult rău!”

Claudia Pătrășcanu (43 de ani) și Gabi Bădălău (34 de ani) au divorțat oficial în urmă cu o săptămână, la trei ani după ce au luat decizia de a se separa. Cei doi au împreună doi băieți, Gabriel și Nicholas, și au fost căsătoriți timp de șapte ani.

Pe 3 noiembrie, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău ar trebui să se întâlnească din nou în fața instanței pentru a fi stabilite detaliile legate de creșterea băieților, domiciliul lor și pensia alimentară pe care urmează să o primească.

Claudia Pătrășcanu a făcut recent o nouă serie de declarații acuzatoare la adresa lui Bădălău, spunând că el ar încerca să obțină domiciliul băieților în vila lui din Bolintin.

Mie mi se pare asta cu a lua copiii de lângă mamă o crimă, o crimă sufletească, iar un bărbat care știe că nu are timp de acești copii, nu petrece timp cu ei nici măcar în weekend-urile atunci când îi ia, când practic mama lui recunoaște că nu are timp pentru acești copii, el stă mai mult în cluburi, în vacanțe, are viața lui, cum ai putea tu să le faci rău unor copii care au un echilibru, o stabilitate, care își pun capul pe umărul mamei în fiecare seară – a precizat Claudia Pătrășcanu, pentru Spynews.ro.