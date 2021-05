Meghan Markle (39 de ani) se află în ultimul trimestru al celei de-a doua sarcini. Fosta actriță și Prințul Harry (36 de ani) mai au un fiu, Archie Harrison, care a împlinit 2 ani pe 6 mai 2021. De această dată, perechea va avea o fiică.

Pe 8 mai, Meghan a vorbit despre cum își doresc ea și Harry să-și crească fiica, în cadrul concertului VAX Live: The Concert to Reunite the World, menit să încurajeze americanii și nu numai să se vaccineze anti-COVID-19.

Cum o vor numi Meghan Markle și Prințul Harry pe fiica lor

În materialul înregistrat, Meghan este surprinsă purtând o rochie Carolina Herrera cu imprimeu floral. Mai exact, un imprimeu cu maci, în engleză cunoscuți drept „poppies”. Fanii cuplului regal cred că acesta este un indiciu că fiica lor s-ar putea numi Poppy.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

„Macul este simbolul comemorării și speranței. Este deseori purtat pentru a susține serviciul și sacrificiul forțelor armate, veteranilor și familiilor lor. Având în vedere că Prințul Harry a servit în armată, numele Poppy s-ar potrivi perfect fiicei lor”, a scris cineva.

Alți fani cred însă că Meghan a purtat piesa cu imprimeu în onoarea statului american California, în care s-a născut. „Macul galben este floarea oficială a statului California. Mi-ar plăcea să cred că Meghan își reprezintă și iubește statul natal purtând acea rochie”, a scris altcineva.

Potrivit caselor de pariuri din Marea Britanie, însă, Harry și Meghan și-ar putea numi fiica Phillipa, în onoarea Prințului Philip, bunicul lui Harry, care s-a stins din viață pe 9 aprilie 2021, la vârsta de 99 de ani.

Alte posibile nume ar fi Diana, în onoarea Prințesei Diana (n. 1961 – d. 1997), mama lui Harry, și Elizabeth, în onoarea Reginei Elisabeta a II-a (95 de ani), bunica lui Harry. Cuplul ar mai putea opta pentru prenumele Doria, purtat de mama lui Meghan, Alice, numele mamei Prințului Phillip, Lily, versiune prescurtată a lui Elizabeth, sau Grace.

Citește și:

Prințul Harry și Meghan Markle s-au contrazis în acuzațiile de rasism față de familia regală

Prințul Harry, dominat de Meghan Markle. Detaliul observat în interviul cu Oprah Winfrey

I-a confiscat Familia Regală actele lui Meghan Markle, așa cum ea a susținut? Care e adevărul

La începutul anului 2020, Meghan și Harry au anunțat că își doresc să se retragă din rolul de membri seniori ai familiei regale. Ca o consecință a retragerii, perechea a încetat să mai beneficieze de securitate și finanțare din partea Casei Regale. Mai mult decât atât, perechea și-a pierdut și titlurile regale.

Din vara anului 2020, cuplul locuiește în Santa Barbara, California, SUA. Relația dintre Meghan și Harry a început în anul 2016. În noiembrie 2017, perechea s-a logodit, nunta având loc 6 luni mai târziu, în mai 2018. Un an mai târziu, Meghan și Harry au devenit părinții lui Archie.

Meghan a pierdut o sarcină în vara anului 2020

„Știam, în timp ce-mi strângeam primul născut în brațe, că pierdeam al doilea copil”, a scris Meghan într-un articol publicat în New York Times, a citat BBC. A continuat prin a descrie cum și-a privit „soțul cu inima frântă încercând să țină piesele rupte din ea”.

Ducesa și-a început articolul emoționant menționând că a simțit o „crampă ascuțită” în timp ce avea grijă de fiul ei Archie. „Am căzut pe podea cu el în brațele mele, fredonând un cântec de leagăn pentru a ne liniști.

Se simțea contrastul dintre bucuria melodiei și sentimentul meu că ceva nu era în regulă. Câteva ore mai târziu, mă aflam într-un pat de spital, ținându-mi soțul de mână. Am simțit calmitatea palmei lui și i-am sărutat-o.

Era udă din cauza lacrimilor amândurora. Holbându-mă în albul pereților reci, am încercat să-mi imaginez cum ne vom vindeca. Pierderea unui copil reprezintă o durere insuportabilă, experimentată de mulți, dar recunoscută de puțini.”

Foto: Profimediaimages.ro; Hepta.ro