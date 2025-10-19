Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Dimitrie. Face minuni dacă este rostită pe 26 octombrie

Pe 26 octombrie, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii. Este considerat ocrotitor al celor aflați în primejdii, apărător al celor nedreptățiți și grabnic ajutător în vremuri de încercare.

În tradiția populară, se spune că rugăciunile rostite în această zi sfântă au o putere aparte, mai ales dacă sunt făcute cu credință și inimă curată.

Cine a fost Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Sfântul Dimitrie a trăit în secolul al III-lea, în cetatea Tesalonicului, și a fost fiul unui guvernator roman. Deși provenea dintr-o familie cu rang înalt, a ales să-și mărturisească credința în Hristos, refuzând să se închine idolilor. Pentru curajul său, a fost întemnițat și, în cele din urmă, martirizat. Minunile săvârșite de el, atât în timpul vieții, cât și după moarte, i-au adus numele de „Izvorâtor de Mir”, deoarece trupul său a izvorât mir tămăduitor.

Ce este bine să faci pe 26 octombrie

Ziua de prăznuire a Sfântului Dimitrie este un prilej de rugăciune, post și milostenie. Se spune că este bine să aprinzi o lumânare în dreptul icoanei sale și să rostești o rugăciune pentru protecție, sănătate și izbăvire de necazuri. De asemenea, este recomandat să eviți certurile, gândurile rele și să faci o faptă bună, oricât de mică. Mulți credincioși aleg să meargă la biserică în această zi sau să participe la slujbele speciale dedicate sfântului.

Rugăciunea care face minuni dacă este rostită pe 26 octombrie

Această rugăciune este considerată de mulți credincioși ca fiind una dintre cele mai puternice adresate Sfântului Dimitrie. Ea poate fi rostită nu doar pe 26 octombrie, ci ori de câte ori simți că ai nevoie de ajutor, de protecție sau de lumină în momentele grele.

„Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir, ne rugăm ție în clipe de mare necaz pentru a ne apăra de primejdia care ne înconjoară. Așa cum Tu ai reușit să nu te închini la idoli și la dușmanii lui Hristos, tot așa ajută-ne să-i biruim pe toți dușmanii noștri știuți și neștiuți.

Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere și binecuvântează-ne să-i învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă și să ne despartă de persoanele pe care le prețuim și le iubim.

Așa cum L-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe crudul Lie, cel care-i omora pe creștinii din Salonic, tot așa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura și de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră și ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii. Roagă-l Tu pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea lui milă. Amin!”

