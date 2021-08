Ce fac Marian Vanghelie și Oana Mizil la o săptămână de la scandalul violent

Sfârșitul lunii iulie i-a găsit pe Marian Vanghelie și pe partenera sa de viață, Oana Mizil, în plin scandal. Cei doi au avut o ceartă conjugală violentă care s-a încheiat cu o vizită la spital, Oana acuzând puseuri de tensiune în urma scandalului.

La o săptămână după ceartă, Oana, fostul primar al secorului 5 al Capitalei și fetița lor, Maria, s-au dus la mare, pe litoralul românesc, să se relaxeze. Cei doi au fost surprinși de paparazzi pe plaja din Mamaia, iar Marian Vanghelie a mărturisit cât de mult o iubește pe Oana și a spus că certurile dintre ei sunt normale, cum sunt în orice cuplu.

„Ne aflăm la mare. Ne place Mamaia. Am închiriat ceva şi vom sta pe aici o lună de zile. Sunt cu Oana, cu fiica noastră, cu şoferul. Vă rog să nu spuneţi că este paznic, bodyguard. Este şoferul nostru, pentru că din păcate eu nu am permis de conducere. Nu am avut timp să învăţ. Referitor la ce s-a scris, da a avut loc un episod tensionant între noi, pe seama plecării la mare. Dacă nu am avea probleme, asta chiar ar fi o problemă! M-am certat şi eu cu iubita mea. Sunt certuri normale, numai că Oana nu s-a simţit bine în ultima perioadă şi a făcut tensiune în ziua respectivă, de-aia a avut nevoie de ajutor specializat”, a declarant Vanghelei pentru click.ro.

Fostul politician a mai spus că se simte tensionat din cauza problemelor cu legea pe care le are.

“Recunosc, este posibil să fiu mai iritat din cauza problemelor mele cu condamnările. Prin ce am trecut în ultimul timp m-a schimbat. Soacra stă cu noi, şi încearcă să mai tempereze situaţia când nu sunt eu acasă. Eu nu ascult de nimeni, nici de soacră. Însă vreau să vă spun în acelaşi timp că sunt un bărbat mai complicat, dar o iubesc pe Oana mai mult ca orice. Familia e pe primul loc la mine. Au fost o serie de probleme la noi pe care vreau să le rezolv şi apoi mă gândesc la căsătorie. Eu cu Oana nu suntem cununaţi încă”, a adăugat Vanghelie potrivit sursei citate mai sus.

De la ce ar fi pornit cearta violentă dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil

Experții în jurnalism de investigație au urmărit cu atenție scandalul dintre cei doi și spun că totul ar fi pornit din cauza geloziei.

„Din informațiile mele motivul ar fi gelozia. Marian Vanghelie ar fi surprins o discuție privată în telefonul Oanei Mizil. De la asta ar fi pornit totul. Oana Mizil a ajuns singură la spital cu multiple echimoze, bătută măr, spun sursele judiciare. Nu a dorit să se facă publică situația sa, nu a dorit să depună plângere la poliție. Este și motivul pentru care nu a sunat la 112. Spitalul este cel care a solicitat prezența poliției. În conflictul care a avut loc în casa celor doi, Vanghelie ar fi amenințat cu moartea, i-ar fi adresat cuvinte grele, jignitoare pe lângă corecția fizică pe care i-ar fi aplicat-o. Marian Vanghelie, deși concubina sa nu a dorit să depună o plângere, este cercetat penal pentru violență domestică. (…) Este opțiunea Oanei Mizil ce are de făcut sau ce vrea să facă”, a explicat Carmina Pricopie, jurnalist de investigație de la Antena3.

