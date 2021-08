Invitată în emisiunea În oglindă, găzduită de Mihai Ghiță, Ilinca Vandici (35 de ani) a vorbit despre relația dintre ea și părinții ei. Tatăl prezentatoarei TV, Ioan-Vespasian Vandici, a fost răpus de cancer când ea avea o vârstă fragedă.

„Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei. Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: «Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!».

Întotdeauna era ceva de comentat acolo, era ceva de imputat, ceva de arătat cu degetul, dar niciodată nu erau văzute lucrurile bune, niciodată. (…) Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună”, a mărturisit Ilinca.

Ilinca Vandici, mărturisiri surprinzătoare despre familia ei: „Părinții nu au fost alături de mine”

Prezentatoarea TV are o soră mai mare, Natalia Vandici, în vârstă de 37 de ani. Natalia a devenit mamă cu jumătate de an în urmă și este căsătorită cu un coleg de-al Ilincăi. „Soțul ei este colegul meu, de la televiziune, din emisiunea Bravo ai stil!, îl cheamă Alexandru.

Natalia stă aproape de mine, ne vedem aproape în fiecare zi. Facem tot felul de lucruri împreună și, în general, o sfătuiesc cu tot ceea ce înseamnă creșterea copilului.

Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi”, glumea Ilinca în iulie 2021, pe YouTube.

„În momentul în care l-am pierdut pe tata, în clipa aia am realizat că gata, sunt singură. (…) Cumva chiar dacă nu am primit bravo-ul de care am povestit, sunt sigură a fost mândru de mine”, a mai spus Ilinca în emisiunea În oglindă.

Întrebată care a fost cel mai tăios lucru pe care mama ei i l-a spus, Ilinca a mărturisit: „Cumva că lumea mă va percepe ca pe o femeie ușuratică, pentru că am avut mai mulți iubiți, nu unul singur”.

„Tata era un om exemplu din toate punctele de vedere. Un om puternic, un om frumos, un om cu substanță, un om care găsea rezolvare pentru orice, un stâlp al familiei. Un bun sfătuitor, un bun ascultător. (…)

Un om care m-a susținut, care a crezut în mine și care mi-a oferit educația pe care o am și astăzi. Un om datorită căruia sunt ceea ce sunt astăzi”, a mai spus Ilinca, în martie 2021, pe YouTube.

În anul 2017, luna octombrie, vedeta de televiziune s-a căsătorit cu Andrei Neacșu (29 de ani). Cuplul are împreună un fiu, Zian, care a împlinit 4 ani pe 23 iulie 2021.

