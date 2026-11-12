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Lăsata Secului este una dintre sărbătorile care păstrează vii tradițiile frumoase ale românilor. În multe familii, această zi este un prilej de reuniune, cu mese bogate, bucate tradiționale, voie bună și obiceiuri respectate cu sfințenie de bătrâni. Este momentul în care rudele se adună în jurul mesei, își cer iertare pentru supărările de peste an și se pregătesc pentru una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul creștin.

În 2026, Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului va fi sărbătorită sâmbătă, 14 noiembrie, în aceeași zi în care Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Apostol Filip. Din ziua următoare, 15 noiembrie, începe Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile în care credincioșii sunt îndemnați să renunțe la anumite alimente, dar și la obiceiurile și gândurile care îi îndepărtează de viața spirituală.

Ce semnificație are Lăsata Secului înainte de Postul Crăciunului

Lăsata Secului marchează ultima zi înainte de începerea Postului Nașterii Domnului și reprezintă un moment de trecere de la alimentația obișnuită la o perioadă de cumpătare și rugăciune. Pentru creștinii ortodocși, postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite mâncăruri, ci și o pregătire sufletească pentru întâmpinarea Crăciunului.

Expresia „Lăsata Secului” are o semnificație mai profundă decât pare la prima vedere. Deși mulți o asociază cu renunțarea la alimentele grase sau la mâncărurile de dulce, înțelesul ei este legat și de îndepărtarea de preocupările lumești, de poftele exagerate și de obiceiurile care nu îi fac cinste unui creștin.

Astfel, odată cu începutul postului, credincioșii sunt îndemnați să renunțe nu doar la carne, lapte, brânzeturi și ouă, ci și la mânie, invidie, răutate, bârfă și gânduri necurate. Postul este, înainte de toate, o perioadă de curățire sufletească, în care rugăciunea, iertarea, milostenia și faptele bune ar trebui să ocupe un loc important.

Postul Crăciunului durează 40 de zile, din 15 noiembrie până în 24 decembrie inclusiv, și amintește de postul ținut de Moise pe Muntele Sinai, înainte de a primi Tablele Legii. Totodată, el simbolizează așteptarea și pregătirea pentru venirea Mântuitorului.

Ce tradiții respectă românii de Lăsata Secului

În multe regiuni ale țării, Lăsata Secului este o zi dedicată familiei și întâlnirilor cu rudele apropiate. Oamenii se strâng în jurul mesei, pregătesc bucate tradiționale și petrec timp împreună înainte de cele șase săptămâni de post.

Un obicei păstrat în unele zone este acela ca finii să meargă la nași, iar nurorile să își viziteze soacrele. Aceste întâlniri sunt însoțite de mese îmbelșugate, iar cei apropiați își cer iertare pentru eventualele supărări și neînțelegeri. Este un prilej de împăcare și de restabilire a relațiilor de familie.

În trecut, gospodinele aveau grijă să pregătească ultimele mâncăruri de dulce, după care spălau cu atenție vasele și tacâmurile folosite la prepararea lor. În unele gospodării, acestea erau puse deoparte, iar pentru perioada postului se scoteau vase curate, în care nu fusese gătită carne. Obiceiul era cunoscut sub numele de Spolocania.

De asemenea, în anumite localități se organizau petreceri, se aprindeau focuri, iar tinerii necăsătoriți participau la șezători și la întâlniri cu muzică și voie bună. În tradiția populară, aceste obiceiuri erau legate de dorința de a avea noroc, sănătate și belșug în anul următor.

Ce sunt Filipii de toamnă și ce obiceiuri se păstrează din bătrâni

Lăsata Secului coincide cu sărbătoarea Sfântului Apostol Filip, iar în credințele populare românești, perioada este asociată cu Filipii de toamnă. Aceștia erau considerați protectori ai gospodăriei, ai familiei și ai animalelor, mai ales împotriva atacurilor lupilor.

În unele sate, oamenii respectau mai multe interdicții în aceste zile. Femeile nu măturau, nu aruncau gunoiul afară, nu coseau și nu torceau, iar în anumite gospodării nu se împrumutau obiecte sau alimente. Se credea că nerespectarea acestor obiceiuri putea aduce necazuri asupra casei și animalelor.

Un alt obicei vechi era acela de a lipi gura sobei cu lut, gest simbolic prin care oamenii sperau să țină lupii departe de gospodărie. Astăzi, multe dintre aceste practici au rămas doar în amintirea bătrânilor, dar ele fac parte din patrimoniul tradițional românesc și arată cât de strâns erau legate sărbătorile religioase de viața satului de odinioară.

De ce este bine să mergi la biserică de Lăsata Secului

Lăsata Secului este un moment potrivit pentru rugăciune, reculegere și împăcare cu cei din jur. De aceea, credincioșii sunt îndemnați să meargă la biserică, să participe la slujbă și să își pregătească sufletul pentru perioada de post care urmează.

Înainte de a renunța la anumite alimente, este important ca fiecare creștin să înțeleagă rostul acestei perioade. Postul nu trebuie privit ca o simplă restricție alimentară sau ca o obligație ținută din obișnuință, ci ca o alegere personală prin care omul încearcă să devină mai bun, mai răbdător și mai atent la nevoile celor din jur.

Totodată, Lăsata Secului este un prilej de împăcare. Tradiția creștină pune accent pe iertare și pe renunțarea la resentimente, astfel încât credincioșii să intre în post cu sufletul împăcat. Cei care au nemulțumiri sau conflicte în familie pot folosi această zi pentru a face primul pas spre reconciliere.

Participarea la slujbă, spovedania, rugăciunea și faptele de milostenie sunt modalități prin care credincioșii se pot pregăti pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Postul este mai ușor de înțeles și de urmat atunci când renunțarea la anumite plăceri este însoțită de bunătate și grijă față de ceilalți.

Ce ai voie să mănânci de Lăsata Secului în 2026

Una dintre cele mai importante întrebări pentru credincioșii care respectă tradițiile creștine este ce alimente sunt permise de Lăsata Secului și ce preparate ar trebui să se regăsească pe masa familiei înainte de începerea Postului Crăciunului.

În mod obișnuit, Lăsata Secului este ultima zi în care creștinii mai pot consuma alimente de dulce, dar mai puțin carne. În 2026, însă, data de 14 noiembrie cade sâmbătă, astfel că nu există restricția alimentară specifică zilelor de miercuri și vineri. Prin urmare, potrivit calendarului bisericesc, credincioșii pot consuma alimente de dulce – lactate și ouă, fără carne.

În tradiția populară, masa de Lăsata Secului era pregătită cu mare grijă și cuprindea, în special, preparate consistente, care să marcheze ultima zi înainte de schimbarea alimentației. Gospodinele pregăteau plăcinte cu brânză, brânzeturi proaspete, ouă, unt, smântână și alte bunătăți specifice bucătăriei românești. În unele familii, se puneau pe masă și preparate din carne, în funcție de obiceiurile locale și de ziua în care cădea sărbătoarea.

Este important de reținut că, în anumite tradiții locale, se obișnuia să se renunțe la carne încă din ziua de Lăsata Secului, păstrându-se pentru ultima masă mai ales lactatele și ouăle.

Ce alimente sunt interzise odată cu începerea Postului Crăciunului

Din 15 noiembrie, regulile alimentare se schimbă, iar credincioșii care țin Postul Nașterii Domnului trebuie să renunțe la toate produsele de origine animală.

Astfel, în perioada postului nu se consumă:

Carne și preparate din carne: porc, vită, pui, curcan, mezeluri, cârnați, salam sau alte produse care conțin carne.

Lapte și produse lactate: lapte dulce, iaurt, smântână, unt, brânză, cașcaval și alte preparate obținute din lapte.

Ouă: atât ouăle consumate ca atare, cât și produsele și preparatele care le conțin.

Pește: acesta nu este permis în fiecare zi, ci doar în zilele cu dezlegare la pește, potrivit calendarului bisericesc.

Alimente care conțin ingrediente de origine animală: anumite produse de patiserie, prăjituri, sosuri sau dulciuri preparate cu lapte, unt și ouă.

În schimb, credincioșii pot consuma legume, fructe, cereale, leguminoase, semințe și nuci. Din aceste ingrediente se pot pregăti numeroase mâncăruri gustoase și hrănitoare, precum ciorbe de legume, ghiveci, mâncare de fasole, sarmale de post, salate, tocănițe, orez cu legume sau diverse preparate cu ciuperci.

Postul Crăciunului este considerat mai ușor decât cel al Paștelui, deoarece are mai multe zile cu dezlegare la pește. În general, există dezlegare la pește sâmbăta și duminica, precum și în anumite sărbători importante, conform calendarului ortodox. În 2026, una dintre primele sărbători importante din post este Intrarea în biserică a Maicii Domnului, prăznuită pe 21 noiembrie, când este dezlegare la pește.

De ce nu se consumă carne, lactate și ouă în timpul postului

Interdicția de a consuma anumite alimente are o semnificație religioasă și simbolică. Renunțarea la carne, lapte, brânzeturi și ouă reprezintă un exercițiu de cumpătare și de disciplină personală, prin care credincioșii învață să își controleze poftele și să își îndrepte atenția către lucrurile cu adevărat importante.

În învățătura creștină, postul nu înseamnă înfometare sau o simplă schimbare a meniului zilnic. Abținerea de la alimentele de dulce trebuie să fie însoțită de rugăciune, răbdare, iertare și fapte bune. De aceea, nu este suficient ca un om să renunțe la carne și la produsele lactate dacă, în același timp, continuă să îi judece pe ceilalți, să vorbească de rău sau să păstreze resentimente.

Prin renunțarea la aceste alimente, creștinii încearcă să își înfrâneze dorințele trupești și să acorde mai multă atenție vieții spirituale. Este o perioadă în care sunt încurajate generozitatea, ajutorarea celor aflați în dificultate și împăcarea cu persoanele cu care au existat neînțelegeri.

Așadar, Lăsata Secului de pe 14 noiembrie 2026 nu este doar ultima ocazie de a pregăti o masă îmbelșugată înainte de post, ci și un moment de reflecție și de apropiere de familie și de Dumnezeu. Dincolo de bucatele tradiționale și de obiceiurile păstrate din bătrâni, adevărata semnificație a acestei zile este pregătirea sufletească pentru una dintre cele mai frumoase sărbători creștine, Nașterea Domnului.

Foto: Shutterstock

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