  MENIU  
Home > Diverse > Mesaje de Sfântul Mihail și Gavril – cele mai frumoase urări

Mesaje de Sfântul Mihail și Gavril – cele mai frumoase urări

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Trimite cele mai bune gânduri și afecțiunea ta celor dragi cu mesaje de Sfântul Mihail și Gavril. O urare caldă, un gând bun și un mesaj plin de dragoste poate aduce zâmbete și bucurie soților, copiilor sau prietenilor.

Pe data de 8 noiembrie, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, considerați ocrotitori și călăuzitori ai celor care le poartă numele. Este o zi specială, în care le transmitem gânduri bune tuturor celor dragi, fie că sunt membri ai familiei, prieteni sau colegi. Dacă vrei să le faci o bucurie sărbătoriților, dar nu găsești cuvintele potrivite, ți-am pregătit o selecție de mesaje, urări și felicitări de Sfântul Mihail și Gavril, pe care le poți trimite prin SMS, WhatsApp sau publica pe Facebook.

Mesaje și urări pentru soț de Sfântul Mihail sau Sfântul Gabriel  

1. La mulți ani, iubirea mea! Îți doresc sănătate, liniște în suflet și puterea de a trece cu zâmbetul peste orice încercare. Îți mulțumesc că ești omul alături de care împart bucuriile, grijile, visurile și fiecare zi. Ești liniștea mea, sprijinul meu și cel mai frumos dar pe care mi l-a oferit viața. Te iubesc!

2. La mulți ani, dragul meu! Dacă ar fi să aleg din nou omul alături de care să-mi construiesc viața, tot pe tine te-aș alege. Cu bune și cu rele, cu zâmbete și lacrimi, vreau să ne fim aproape și să îmbătrânim frumos împreună. Să fii sănătos și fericit, pentru că meriți tot ce este mai bun!

Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Recomandarea zilei

3. La mulți ani, soțul meu drag! Poate că nu îți spun în fiecare zi cât de mult însemni pentru mine, dar vreau să știi că prezența ta îmi face viața mai frumoasă. Ești omul în care îmi găsesc puterea, brațele în care îmi găsesc liniștea și sufletul pe care îl aleg în fiecare zi. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte!

4. De ziua numelui tău, îți doresc să ai parte de tot binele pe care îl dăruiești celor din jur. Să nu-ți lipsească sănătatea, bucuriile, împlinirile și oamenii care te iubesc sincer. Iar eu îți promit că voi fi aici, lângă tine, să-ți țin mâna și să-ți fiu sprijin indiferent de ce ne rezervă viața. La mulți ani, jumătatea mea!

Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Recomandarea zilei

5. La mulți ani, omul meu drag! Nu am nevoie de o viață perfectă, ci doar de una în care să te am alături. Să ne bucurăm de lucrurile simple, să râdem împreună, să ne susținem în momentele grele și să nu uităm niciodată cât de norocoși suntem că ne-am găsit. Tu ești acasă pentru sufletul meu!

6. Astăzi este despre tine, despre omul care îmi face zilele mai senine și care îmi oferă sentimentul că nu sunt niciodată singură. Îți doresc să ai parte de sănătate, împliniri și cât mai multe motive să zâmbești. Să-ți fie viața frumoasă, iar iubirea mea să-ți amintească mereu cât ești de prețios pentru mine. La mulți ani, iubitul meu Mihai!

7. La mulți ani, iubitul meu soț! Anii trec, se schimbă anotimpurile, apar încercări și bucurii, dar un lucru rămâne neschimbat: dragostea mea pentru tine. Îți mulțumesc pentru toate momentele în care mi-ai fost aproape, pentru grija ta și pentru familia pe care o construim împreună. Să ne țină Dumnezeu sănătoși și uniți mulți ani de acum înainte!

8. Dragul meu, de ziua numelui tău, vreau să-ți spun că ești una dintre cele mai frumoase binecuvântări din viața mea. Îți doresc să ai sufletul împăcat, inima ușoară și drumul presărat cu bucurii. Să nu uiți niciodată că ai în mine un om care te iubește, te prețuiește și îți va fi alături la fiecare pas. La mulți ani!

9. La mulți ani, dragostea mea! Îți doresc să rămâi același om bun, puternic și iubitor pe care îl admir și îl iubesc. Să ai sănătate pentru toate planurile noastre, energie pentru toate visurile și cât mai multe dimineți în care să ne trezim unul lângă celălalt. Pentru mine, fericirea înseamnă să te știu bine și să te am aproape!

10. La mulți ani, sufletul meu! Nu există cuvinte suficient de frumoase pentru a cuprinde toată dragostea și recunoștința pe care le simt pentru tine. Îți mulțumesc pentru că ești soțul meu, omul meu de încredere și partenerul alături de care vreau să trăiesc toate poveștile vieții. Să ne iubim la fel de frumos și peste ani, să ne ținem de mână și să ne bucurăm unul de celălalt. Te iubesc!

Felicitări și mesaje pentru soția sau iubita care poartă numele Mihaela sau Gabriela

Mesaje de Sfântul Mihail și Gavril - cele mai frumoase urări

1. La mulți ani, iubirea mea! Ești femeia care îmi face inima să bată mai tare, zâmbetul care îmi luminează zilele și dorința care nu se stinge niciodată. Te-aș alege în fiecare zi, în fiecare viață și în fiecare poveste. Îți doresc să fii fericită, iubită și răsfățată, așa cum meriți. Te iubesc fără măsură!

2. La mulți ani, soția mea frumoasă! Vreau să știi că, oricât ar trece timpul, pentru mine vei rămâne femeia care îmi tulbură liniștea cu un singur zâmbet și îmi încălzește sufletul cu o singură îmbrățișare. Îți mulțumesc că exiști în viața mea și că faci din fiecare zi o poveste de iubire. Ești și vei rămâne marea mea dragoste!

3. Iubita mea, de ziua numelui tău îți doresc toată fericirea din lume! Să nu uiți niciodată cât ești de frumoasă în ochii mei, cât de mult te doresc și cât de profund te iubesc. Vreau să-ți fiu motiv de zâmbet, refugiu în zilele grele și bărbatul care te face să te simți iubită în fiecare clipă. La mulți ani, jumătatea mea!

4. La mulți ani, femeia visurilor mele! Dacă iubirea ar putea fi măsurată, a mea pentru tine nu ar avea margini. Îmi place felul în care râzi, felul în care mă privești, felul în care mă faci să uit de toate atunci când mă cuprinzi în brațe. Ești pasiunea mea, liniștea mea și cea mai frumoasă parte din viața mea. Te iubesc!

5. Gabriela mea dragă, astăzi vreau să-ți ofer mai mult decât o urare: vreau să-ți reamintesc că ești femeia pe care o ador, pe care o doresc și pe care o iubesc cu fiecare fibră a sufletului meu. Să-ți păstrezi mereu strălucirea din ochi și bucuria din zâmbet. Iar eu promit să găsesc mereu motive să te fac să te simți cea mai iubită femeie din lume!

6. La mulți ani, Mihaela mea! Unele iubiri se sting odată cu trecerea anilor, dar a mea pentru tine devine tot mai puternică. Încă îmi tresare inima când te privesc, încă îmi doresc să te țin în brațe și încă visez la toate momentele frumoase pe care le vom trăi împreună. Ești femeia pe care o iubesc astăzi mai mult decât ieri și mâine mai mult decât astăzi!

7. La mulți ani, dragostea mea! Îți doresc să ai parte de tot ce este mai frumos, iar eu vreau să fiu omul care îți oferă iubire, tandrețe, săruturi furate și îmbrățișări nesfârșite. Vreau să te cuceresc iar și iar, să-ți șoptesc cât ești de minunată și să nu las nicio zi să treacă fără să-ți arăt cât de mult însemni pentru mine.

8. Iubirea mea, ești femeia care mi-a schimbat viața și mi-a arătat că adevărata fericire se găsește în doi. În ochii tăi îmi găsesc liniștea, în brațele tale îmi găsesc locul, iar în sărutările tale regăsesc mereu aceeași emoție de la început. Să fii sănătoasă, fericită și să nu uiți nicio clipă că ești adorată. La mulți ani!

9. La mulți ani, soția mea minunată! Vreau să îmbătrânim împreună, dar fără să pierdem niciodată fluturii din stomac, dorul de a ne săruta și bucuria de a ne trezi unul lângă celălalt. Vreau să te țin de mână la orice vârstă, să te privesc cu aceeași admirație și să-ți spun mereu că ești femeia vieții mele. Te iubesc și te doresc la fel de mult!

10. La mulți ani, sufletul și pasiunea mea! Dacă aș putea să-ți ofer ceva cu adevărat neprețuit, ți-aș dărui certitudinea că vei fi iubită în fiecare zi a vieții tale. Vreau să-ți fiu primul gând frumos dimineața și ultima îmbrățișare seara. Să ne păstrăm iubirea vie, să ne surprindem, să ne dorim și să ne alegem mereu. Ești femeia pe care o iubesc cu toată ființa mea!

Felicitări și mesaje de Sfinții Mihail și Gavril pentru copii

1. La mulți ani, copilul nostru drag! Tu ești cea mai mare bucurie a vieții noastre și darul cel mai frumos pe care l-am primit vreodată. Îți dorim să crești sănătos, încrezător și curajos, să înveți cu drag, să ai rezultate frumoase la școală și să-ți urmezi visurile fără teamă. Noi vom fi mereu lângă tine, să te sprijinim, să te încurajăm și să te iubim necondiționat!

2. Mihai drag, de ziua numelui tău, vrem să-ți spunem cât de mândri suntem că suntem părinții tăi! Fiecare zâmbet al tău ne umple sufletul de fericire, iar fiecare reușită a ta este și bucuria noastră. Să ai parte de o copilărie frumoasă, de profesori buni, de prieteni sinceri și de rezultate pe măsura muncii tale. Să nu renunți niciodată la ceea ce îți dorești!

3. La mulți ani, minunea noastră! Îți dorim să ai mereu curajul să visezi, puterea să muncești pentru ceea ce îți dorești și înțelepciunea de a alege drumul potrivit. Să strălucești la școală, să descoperi lucruri noi cu bucurie și să transformi fiecare provocare într-o lecție. Oriunde te va purta viața, să nu uiți că ai doi părinți care te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele!

4. La mulți ani, Gabriel, sufletul nostru drag! De când ai venit în viața noastră, lumea a devenit mai frumoasă, iar inimile noastre au învățat să iubească fără margini. Îți dorim sănătate, noroc, prieteni adevărați și mult succes în tot ceea ce vei face. Să fii curios, ambițios, bun cu oamenii și să ai încredere în tine. Noi vom fi întotdeauna cei mai mari susținători ai tăi!

5. Mihaela noastră iubită, la mulți ani! Să crești frumos, cu sufletul curat, cu zâmbetul pe buze și cu încredere în propriile puteri. Îți dorim note bune, reușite la școală, profesori care să te inspire și prieteni care să-ți fie aproape. Să ai curajul să-ți urmezi visurile, să nu te descurajeze greutățile și să știi că, indiferent de rezultate, pentru noi vei fi mereu cea mai mare realizare!

6. Copilul nostru scump, tu ești motivul pentru care zâmbim în fiecare dimineață și pentru care ne dorim să fim mai buni în fiecare zi. De ziua numelui tău, îți dorim să ai parte de o viață senină, plină de oportunități și împliniri. Să înveți, să evoluezi, să ai rezultate frumoase și să-ți construiești un viitor de care să fii mândru. Noi te vom iubi și te vom susține la fiecare pas!

7. La mulți ani, dragostea noastră! Să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, entuziasmul și bucuria de a descoperi lumea. Îți dorim să ai succes la școală, să-ți găsești pasiunile, să întâlnești oameni frumoși și să ai parte de toate șansele de care ai nevoie pentru a-ți împlini visurile. Să fii puternic atunci când întâmpini obstacole și modest atunci când reușești. Pentru noi, ești o bucurie în fiecare zi!

8. Gabriel drag, astăzi sărbătorim numele tău, dar mai ales bucuria de a te avea în viața noastră. Îți dorim să crești sănătos, să ai parte de o educație frumoasă, să înveți cu plăcere și să obții tot ceea ce îți propui prin muncă și perseverență. Să nu-ți fie teamă să greșești, pentru că fiecare încercare te va ajuta să devii mai înțelept. Noi vom fi mereu aici, cu brațele deschise și cu toată dragostea noastră!

9. La mulți ani, puiul nostru drag! Nu există bucurie mai mare decât să te vedem crescând, învățând și descoperind cât de frumoasă poate fi viața. Îți dorim să ai parte de succes în tot ceea ce faci, să-ți găsești drumul, să ai ambiție și să nu uiți niciodată să fii bun și generos. Să-ți păstrezi sufletul frumos și să știi că iubirea noastră te va însoți oriunde vei merge!

10. Mihai, (Mihaela/Gabi/Gabriela) copilul nostru minunat, la mulți ani! Dacă am putea să-ți oferim cel mai prețios dar, ți-am dărui încrederea că poți reuși în tot ceea ce îți propui. Să ai parte de ani frumoși de școală, de examene trecute cu bine, de visuri împlinite și de o carieră care să-ți aducă satisfacții. Să fii sănătos, fericit și să nu uiți niciodată că, indiferent cât de mare vei crește, vei rămâne mereu copilul nostru iubit, comoara inimilor noastre!

Mesaje creștine pentru sărbătoriții zilei de 8 noiembrie

Sfinții Mihail și Gavril, tradiții, obiceiuri, superstiții
Sfinții Mihail și Gavril, tradiții, obiceiuri, superstiții

1. La mulți ani binecuvântați! Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril să-ți ocrotească pașii, să-ți lumineze sufletul și să-ți dăruiască sănătate, pace și bucurii alături de cei dragi!

2. Dumnezeu să-ți călăuzească pașii, iar Sfinții Arhangheli să-ți fie mereu ocrotitori. Să ai parte de sănătate, credință și împliniri! La mulți ani!

3. De ziua Sfinților Mihail și Gavril, îți doresc ca Dumnezeu să-ți umple inima de iubire, casa de liniște și viața de binecuvântări. La mulți ani cu sănătate!

4. Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail să te apere de toate relele, iar Sfântul Gavril să-ți aducă vești bune și speranță în suflet. La mulți ani binecuvântați!

5. Să ai mereu credință în suflet, lumină în privire și pace în inimă! Dumnezeu să te ocrotească în fiecare zi, iar îngerii să-ți vegheze drumul. La mulți ani!

6. Cu ocazia acestei sfinte sărbători, mă rog ca Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, putere și bucurii, iar Sfinții Arhangheli să-ți fie pavăză și sprijin. La mulți ani!

7. Fie ca rugăciunile tale să fie ascultate, dorințele bune să se împlinească și fiecare zi să-ți aducă un motiv de recunoștință. Sfinții Mihail și Gavril să te ocrotească!

8. La mulți ani cu binecuvântare! Să-ți fie casa plină de iubire, sufletul împăcat și drumul presărat cu lumină. Dumnezeu și îngerii Săi să te aibă mereu în pază!

9. De Sfinții Mihail și Gavril, îți doresc să primești în dar sănătate, liniște sufletească și puterea de a trece cu bine peste orice încercare. Dumnezeu să te binecuvânteze!

10. Să-ți fie viața o rugăciune împlinită, sufletul un izvor de bunătate și inima plină de credință. Sfinții Arhangheli să te ocrotească astăzi și în toate zilele! La mulți ani!

Urări și mesaje de Sfinții Mihail și Gavril pentru prieteni, colegi și rude

Mesaje de Sfântul Mihail și Gavril - cele mai frumoase urări

1. La mulți ani de Sfinții Mihail și Gavril! Îți doresc multă sănătate, bucurii nenumărate, noroc și succes în tot ceea ce faci. Să ai parte de oameni frumoși în jurul tău și de cât mai multe motive să zâmbești!

2. Fie ca această zi specială să-ți aducă liniște în suflet, fericire în casă și împliniri pe toate planurile. Să ai parte de sănătate, iubire și reușite! La mulți ani!

3. La mulți ani cu sănătate și voie bună! Să-ți meargă toate din plin, să ai parte de proiecte reușite, prieteni adevărați și momente frumoase alături de cei dragi!

4. Cu ocazia zilei numelui, îți transmit cele mai sincere urări de bine! Să ai energie pentru toate planurile, inspirație pentru fiecare provocare și noroc la fiecare pas. Să fii mereu cu zâmbetul pe buze!

5. La mulți ani, dragă prietenă/prietene! Să ai o zi minunată, plină de surprize frumoase, voie bună și oameni dragi aproape. Îți doresc ca toate dorințele să devină realitate și fiecare zi să-ți aducă un motiv de fericire!

6. De Sfinții Mihail și Gavril, îți doresc să ai parte de tot ce este mai bun: sănătate, liniște, iubire, succes și belșug. Să-ți păstrezi optimismul și pofta de viață, iar norocul să-ți fie mereu aproape!

7. La mulți ani! Să ai parte de o viață frumoasă, de reușite care să te bucure, de colegi și prieteni pe care să te poți baza și de momente care să-ți rămână în suflet. Bucură-te de ziua ta și de tot ce ai frumos în jur!

8. Cele mai calde gânduri și urări de bine cu ocazia onomasticii! Să fii sănătos, fericit și împlinit, să ai parte de succes în carieră și armonie în familie. Să ți se deschidă mereu ușile potrivite!

9. La mulți ani binecuvântați! Să-ți fie zilele senine, munca încununată de succes, casa plină de bucurie și sufletul împăcat. Îți doresc să întâlnești numai oameni frumoși și să ai parte de tot ce îți dorești!

10. Astăzi este un prilej minunat să-ți transmit un gând bun și o îmbrățișare virtuală! Să ai sănătate cât cuprinde, noroc cu carul, multe împliniri și cât mai multe clipe fericite. La mulți ani de Sfinții Mihail și Gavril!

Foto: Magnific.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
GSP.ro
S-a aflat abia acum » Cine e femeia care l-a îmbrățișat pe Erling Haaland după meciul din Liga Campionilor: „M-a recunoscut imediat”
S-a aflat abia acum » Cine e femeia care l-a îmbrățișat pe Erling Haaland după meciul din Liga Campionilor: „M-a recunoscut imediat”
Click.ro
Topul destinațiilor de vacanță unde hoții de buzunare te lasă lefter. Avertismentul lui Fabio Niță: „Ți se fură telefonul din mers!” Unde păstrezi portofelul
Topul destinațiilor de vacanță unde hoții de buzunare te lasă lefter. Avertismentul lui Fabio Niță: „Ți se fură telefonul din mers!” Unde păstrezi portofelul
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Citește și...
Galerie foto. Atentat armat în Cracovia, orașul în care trăiesc Florentin Petre și Zeljko Kopic! S-a ajuns deja la 5 morți și peste 12 răniți. Video șocant
Cât costă să ții un calorifer electric pornit 8 ore pe zi. Calculul care te poate face să te gândești de două ori înainte să-l folosești
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Indexarea pensiilor. Când va anunța Guvernul procentul pentru 2027
Primăria din România unde jumătate dintre angajați sunt rude între ei. Ce salarii au
„Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”, la Sala Palatului, două producţii spectaculoase care îmbină baletul clasic cu avangardismul tehnologiei moderne
Câți bani cere Mihai Trăistariu să cânte de Revelion 2027: „Prețul meu dintotdeauna. Acesta este tariful”
Carmen Brumă, imagini cu dormitorul conjugal pe care-l împarte cu Mircea Badea FOTO şi VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Radu Vâlcan, dezvăluiri rare despre familie. Cum a fost copilăria alături de fratele său: „Între noi sunt zece ani diferență!”
Radu Vâlcan, dezvăluiri rare despre familie. Cum a fost copilăria alături de fratele său: „Între noi sunt zece ani diferență!”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Vinul fiert, beneficii și riscuri pentru sănătate. Ce efect au scorțișoara, cuișoarele și portocala și de ce nu tratează răceala
Vinul fiert, beneficii și riscuri pentru sănătate. Ce efect au scorțișoara, cuișoarele și portocala și de ce nu tratează răceala
Avantaje
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Marco și ispita Gabriela au făcut dragoste la Insula Iubirii. Ce a mărturisit concurentul a doua zi, cu lacrimi în ochi
Marco și ispita Gabriela au făcut dragoste la Insula Iubirii. Ce a mărturisit concurentul a doua zi, cu lacrimi în ochi
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Oana Ioniță s-a întors pe băncile facultății și a devenit bursieră: „Vreau să iau zece pe linie”
Oana Ioniță s-a întors pe băncile facultății și a devenit bursieră: „Vreau să iau zece pe linie”
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Maria Avram, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost operată de urgență din cauza unei boli rare: „O nouă lecție de viață”
Maria Avram, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost operată de urgență din cauza unei boli rare: „O nouă lecție de viață”
Observator News
Un sat din Prahova a intrat în Cartea Recordurilor. Performanța impresionantă reușită de voluntari
Un sat din Prahova a intrat în Cartea Recordurilor. Performanța impresionantă reușită de voluntari
Libertatea pentru Femei
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Dozele mari de vitamina D, testate într-un studiu pe pacienți cu cancer de colon metastatic. Rezultatul neașteptat
Dozele mari de vitamina D, testate într-un studiu pe pacienți cu cancer de colon metastatic. Rezultatul neașteptat
Un nou medicament reușit să restabilească funcția ficatului îmbătrânit. În numai 14 zile, a scăzut și o proteină asociată Alzheimer, și colesterolul rău
Un nou medicament reușit să restabilească funcția ficatului îmbătrânit. În numai 14 zile, a scăzut și o proteină asociată Alzheimer, și colesterolul rău
9 fraze pe care femeile încep să le spună când își dau seama că relația nu mai poate fi salvată
9 fraze pe care femeile încep să le spună când își dau seama că relația nu mai poate fi salvată
Cele 6 tipuri de paste care NU cresc brusc glicemia. Ce recomandă nutriționiștii
Cele 6 tipuri de paste care NU cresc brusc glicemia. Ce recomandă nutriționiștii
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
CSID.ro
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Libertatea
Fenomenul „Super El Niño” dă peste cap sezonul de schi 2026-2027. Zonele unde ninsorile vor fi istorice și țările care riscă să rămână fără zăpadă pe pârtii
Fenomenul „Super El Niño” dă peste cap sezonul de schi 2026-2027. Zonele unde ninsorile vor fi istorice și țările care riscă să rămână fără zăpadă pe pârtii
Câți bani cere Mihai Trăistariu să cânte de Revelion 2027: „Prețul meu dintotdeauna. Acesta este tariful”
Câți bani cere Mihai Trăistariu să cânte de Revelion 2027: „Prețul meu dintotdeauna. Acesta este tariful”
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton