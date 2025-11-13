Sfântul Ioan Gură de Aur și Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. Ce nu trebuie să facem azi, 13 noiembrie. Preot: „Atrage 13 zile de ghinion!”

Ziua de 13 noiembrie are o dublă semnificație în calendarul ortodox: este prăznuit Sfântul Ioan Gură de Aur și totodată este marcată Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului. Această zi reprezintă un moment de reflecție, de apropiere de valorile creștine și de pregătire pentru una dintre cele mai importante perioade liturgice ale anului.

Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur și de ce este cinstit

Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii, este cunoscut pentru profunzimea predicilor și pentru contribuția sa la organizarea vieții bisericești. Prăznuit separat de ceilalți doi mari ierarhi — Vasile cel Mare și Grigorie de Nazianz — el este considerat un model de înțelepciune, blândețe și curaj în apărarea credinței. În biserici, slujbele dedicate acestui sfânt sunt însoțite de citiri din omiliile sale și de rugăciuni speciale pentru luminarea minții și întărirea sufletului.

Lăsata Secului: tradiții și semnificații spirituale

Tot pe 13 noiembrie, credincioșii marchează Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului, care în 2025 începe pe 15 noiembrie. Este ultima zi în care se consumă alimente „de dulce”, înainte de intrarea în perioada de post. Tradițiile populare din această zi includ mesele în familie, împăcarea cu cei apropiați și rugăciuni pentru liniște sufletească.

Ce spun preoții despre această zi de prag spiritual

În ziua prăznuirii Sfântului Ioan Gură de Aur, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, nu doar ca act religios, ci ca formă de apropiere de învățăturile de credință și de exemplul unei vieți trăite în dăruire și înțelepciune.

Pe lângă dimensiunea liturgică, ziua este considerată și un moment de reflecție asupra armoniei în familie. În tradiția ortodoxă, se recomandă evitarea tensiunilor și a conflictelor, mai ales în această zi, care deschide o perioadă de pregătire spirituală pentru Postul Crăciunului. Potrivit preotului Marin Sebastian, respectul și răbdarea sunt esențiale nu doar ca virtuți creștine, ci și ca garanții ale unei conviețuiri liniștite.

“Orice tensiune poate atrage, potrivit superstițiilor populare, o perioadă de 13 zile marcată de evenimente neplăcute sau de ghinion” – a declarat preotul, citat de Digi24.ro.

În comunitățile parohiale, slujbele dedicate Sfântului Ioan Gură de Aur sunt oficiate cu solemnitate, iar credincioșii se adună pentru a se ruga, a reflecta și a se reconecta cu valorile autentice ale credinței. Este o zi în care spiritualitatea se împletește cu echilibrul interior, iar gesturile simple — o rugăciune, o împăcare, o prezență la slujbă — capătă o semnificație profundă.

În tradiția românească, Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului nu a fost niciodată doar o simplă dată în calendar. În special în satele de odinioară, această zi marca un moment de adunare, de împăcare și de pregătire sufletească pentru perioada de post. Familiile se reuneau în jurul mesei, unde se servea ultima masă „de dulce”, iar atmosfera era una de sărbătoare și reflecție.

Seara era dedicată unui obicei aparte, cunoscut sub numele de „iertăciune”, în care oamenii își cereau iertare unii altora, rostind cuvinte simple, dar pline de sens. Acest gest simboliza curățirea sufletului și deschiderea către o perioadă de liniște și apropiere de Dumnezeu. În mijlocul comunității, tinerii jucau hora, iar între gospodării se făceau înțelegeri pentru viitoare nunți, semn al armoniei și al planurilor de viitor.

Deși multe dintre aceste datini s-au pierdut în ritmul vieții moderne, spiritul lor rămâne viu. Lăsata Secului continuă să fie o zi a reîntâlnirii cu familia, a iertării și a unui nou început spiritual. Părintele Dan Damaschin a precizat, tot pentru sursa amintită anterior, că „Lăsata Secului este o zi a iertării, a reîntâlnirii cu familia și a unui nou început în relația cu Dumnezeu”, subliniind importanța păstrării acestor valori în viața de zi cu zi.

Obiceiuri populare și gesturi simbolice

În multe zone ale țării, se păstrează obiceiul ca în seara de Lăsata Secului să se aprindă o lumânare pentru cei plecați din această lume, iar masa să fie împărțită cu cei nevoiași. Este un gest simbolic care reflectă ideea de comuniune și de solidaritate creștină. În unele sate, se organizează mici târguri sau adunări comunitare, unde se împărtășesc rețete de post, povești din bătrâni și sfaturi pentru o viață echilibrată.

Foto – arhivă

