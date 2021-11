Un bărbat din Sibiu a făcut o sesizare la Ministerul Afacerilor Interne, în care a cerut sancționarea conform legii a președintelui Klaus Iohannis și a soției lui, care nu au purtat mască pe stradă, deși era obligatoriu.

Carmen și Klaus Iohannis au participat în data de 10 octombrie la redeschiderea Catedralei Evanghelice „Sfânta Maria” din Sibiu, după o perioadă de renovări. Președintele României și soția lui au fost surprinși pe stradă și în curtea catedralei fără mască de protecție, deși era obligatorie la acea dată, dat fiind că rata de incidență în Sibiu era de 8,5 la mia de locuitori.

Un sibian dornic ca legea să fie aplicată tuturor, indiferent de statut, a depus o plângere la Ministerul Afacerilor Interne, prin care cerea sancționarea președintelui și a consoartei sale.

Conform Constituţiei României, toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Ştiam de cazul doamnei Turcan (sancţionată pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancţiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat. Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu, a declarat sibianul, potrivit news.ro.