Mihai Petre (41 de ani) și soția lui, Elwira Petre (39 de ani), au împreună două fiice, Catinca, în vârstă de 7 ani, și Ariana, care a împlinit 3 ani pe 30 august 2021.

Fiica cea mică a lui Mihai Petre a împlinit 3 ani. Cât de frumoasă este Ariana

„La mulți ani, Ari!!! Să rămâi mereu așa de curajoasă, zâmbitoare, veselă și pozitivă! 🤍”, a scris Elwira pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu Ariana. „Suntem fericiți pentru că exact acum 3 ani s-a născut Ari. Și de atunci totul a fost mai frumos”, a scris și Mihai pe contul lui, în dreptul a două imagini. Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

Mihai și Elwira fac echipă în sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților, care va avea premiera pe 18 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Cuplul s-a cunoscut prin intermediul pasiunii lor, dansul.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză. Ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut. Eu rămăsesem fără parteneră de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca mine.

Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, declara Mihai Petre în februarie 2018, pentru A List.

Într-un alt interviu, Mihai a dezvăluit care crede el că este secretul relației sale de lungă durată cu Elwira. „Cred că respectul este foarte important, să înțelegi că nu întotdeauna realitatea ta este realitatea aplicabilă tuturor, ci un adevăr propriu.

Contează să înțelegi că există diferențe, că fiecare simte lucrurile într-un anumit mod. Și dragostea, evident. Eu nu simt că am devenit un cuplu cu o rutină, cu un program deja clar stabilit. Reușim să ne surprindem reciproc în fiecare zi. Lucrăm împreună, avem spațiu pentru familie, spațiu pentru noi doi.

Este important ca viața să nu fie liniară, monotonă, ci să găsești echilibru între timpul pentru tine, pentru pasiunile tale și pentru familie. Dinamica unei relații este foarte complexă. Dacă ai echilibru și respect, lucrurile merg”, mărturisea Mihai Petre în trecut, pentru Libertatea.

Tot atunci, întrebat dacă el și Elwira au în plan să-și mărească familia, Mihai Petre a adăugat: „Nu facem astfel de planuri, așa că voi spune – ce va fi, va fi!”.

