Calendar ortodox luna decembrie. Ce sărbători sunt în decembrie

Calendar ortodox luna decembrie. Ce sărbători sunt în decembrie

Adina Zamfir
.

Luna decembrie este o lună de post și rugăciuni pentru creștinii ortodocși, dar și luna în care sărbătorim Nașterea Domnului Iisus Hristos. Dintre toate lunile anului, luna decembrie este cea mai înălțătoare, cea mai luminoasă și fericită lună a anului. Nu întâmplător este numită luna bucuriei sau luna cadourilor. Iar calendarul ortodox pentru luna decembrie este plin de sărbători frumoase, care ne aduc speranță și lumină în case.

Luna decembrie începe întotdeauna cu o mare sărbătoare națională, cu Ziua Unirii sau Ziua Națională a României, sărbătorită pe data de 1 decembrie. Aceasta este trecută cu cinste în calendarul ortodox pentru luna decembrie și este urmată de numeroase sărbători creștine care vestesc Nașterea Domnului. Totodată calendarul ortodox pe luna decembrie a fost îmbogățit, începând din anul 2025, cu noi sărbători religioase, notate cu o cruce neagră, în amintirea marilor duhovnici și învățați care au fost canonizați recent de Biserica Ortodoxă Română.

Cele mai mari sărbători în calendar ortodox luna decembrie

Marile praznice sunt notate în calendar cu o cruce roșie, iar marile sărbători dedicate lui Iisus Hristos sau Maicii Domnului sunt numite praznice împărătești. Această cruce roșie este un îndemn pentru credincioși să ia aminte și să cinstească sărbătorile, să meargă la biserică și să se roage pentru sufletul lor, cu pace și smerenie. Totodată, fiind mari sărbători cu o cruce roșie, în popor se știe că nu este bine să faci treburi în gospodărie, să speli rufe, să mături, să calci sau să lucrezi pe câmp ori în grădină. Aceste zile sunt date credincioșilor pentru rugăciuni, pentru liniște și pentru odihnă. Iar în luna decembrie, avem sărbători cu cruce roșie care ne pregătesc pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului.

6 decembrie: Sfântul Ierarh Nicolae

Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, cum este cunoscut în popor, este ocrotitorul copiilor și cel care le aduce pe ascuns daruri în ghetuțe. Sfântul Nicolae a trăit în localitatea Mira din Turcia de azi și este cel mai cunoscut si iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe. Născut în jurul anului 280, în localitatea Patara Lichiei, și trecut la cele veșnice în jurul anului 345, în localitatea Mira, acest sfânt ierarh s-a făcut pe sine chip al smereniei și al sărăciei, slujind lui Dumnezeu și semenilor săi. Sfântul Ierarh Nicolae este cunoscut drept ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și al călătorilor, al fetelor nemăritate și al mireselor și, în mod special, al copiilor mici.

25 decembrie: Crăciunul, Nașterea Domnului

postul-craciunului-2025-icoana-nasterea-domnului

Cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea firească (cronologică) a vieții Mântuitorului, este Nașterea Domnului, numită în popor și Craciunul. Aceasta este sărbătorită întotdeauna pe data de 25 decembrie de toți creștinii, indiferent că sunt ortodocși sau catolici. Cu toate acestea, unele biserici răsăritene sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, adică pe data de 7 ianuarie. Crăciunului este o sărbătoare a bucuriei, a speranței și a familiei. Așa cum spune tradiția, Fecioara Maria, fiind însărcinată, a ajuns la Ierusalim pentru recensământul la care trebuiau să ia parte toți evreii. Fiind cetatea plină de călători, Iosif și Maria nu au găsit loc la han și au fost găzduiți de o rudă într-un coșar pentru vite, iar pruncul Iisus Hristos s-a născut într-o iezle, înconjurat de animale și ocrotit de părinții Săi.

Stabilirea datei exacte a nașterii lui Iisus a fost îndelung discutată, deoarece ea nu este cunoscută. În secolul al IV-lea, Biserica Creștină a fixat data de 25 decembrie ca dată oficială, la nouă luni după Bunavestire, sărbătorită pe 25 martie. În România, Crăciunul este sărbătorit timp de trei zile, data de 25 decembrie fiind cea mai importantă, urmată de alte două sărbători pe 26 și 27 decembrie.

26 decembrie: A doua zi de Crăciun, soborul Maicii Domnului

Cuvântul bisericesc „sobor” înseamnă „adunare de oameni” și este o chemare către cei credincioși, să ne adunăm în cinstea Maicii Domnului, aici pe pamant, și să bucurăm și să o cinstim, deoarece ea este cea care unește omenirea cu Dumnezeu, dând naștere Fiului Său. Pe de altă parte, cuvântul „sobor” ne aduce aminte ca Maica Domnului se afla preaslavita, fara de asemanare, in mijlocul tuturor Sfintilor fericiti din ceruri si ca, asa fiind, adunarea noastra de astazi, de pe pamant este, de fapt, o impreuna-praznuire a noastra cu cetele tuturor Sfintilor si Ingerilor din ceruri. Adunarea cea cerească, adică, se unește, astăzi, cu adunarea noastra pământească, la cinstirea Maicii Domnului.

27 decembrie: Sfântul Ștefan

Sfantul Apostol Stefan este considerat cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos, este primul model de jertfă creștină pentru toți. El a fost omorât cu pietre în urma unor denunțuri false și calomnioase din partea unor farisei care au jurat că l-au auzit pe Sfântul Ștefan hulind-ui pe Moise și pe Dumnezeu. Sfântul Stefan cunoștea foarte bine Scriptura și propovaduia cu multa putere pe Hristos. El fusese ales să participe la slujbele religioase în cadrul primelor adunări din biserica primară.

Sărbători cu cruce neagră în luna decembrie

Calendar ortodox luna decembrie. Ce sărbători sunt în decembrie

3 decembrie: Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a trăit între anii 1730 și 1806. În ultima parte a vieții, a revigorat viața în schitul Cernica, aflat în totala părăsire de vreo trei decenii. El a organizat aici o mănăstire cu aleasa viata de obște după tipicul Muntelui Athos și al obștilor paisiene din Moldova. A refăcut vatra monahală în doar cinci ani, adunând în jurul lui 103 ucenici. Roadele cărmuirii sale la Cernica au făcut ca, în 1793, Mitropolitul Filaret al II-lea să-i dea în seama și mănăstirea Caldărușani, conducându-le efectiv pe amândouă din aprilie 1794 și până la moartea sa, în decembrie 1806.

4 decembrie: Sfântă Muceniță Varvara 

Varvara a trăit în timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumuseții sale trupești a fost închisă într-un turn, de tatăl ei Dioscor. Fata descoperă religia creștină și o mărturisește față de tatăl ei, care era păgân. Din nefericire, chiar propriul ei tată o omoară deoarece dorea să devină creștină.

5 decembrie: Sfântul Sava cel Sfințit

Sfantul Sava a trăit în vremea împăratului Teodosie cel Mic (403-450). Era originar din Capadocia și este cunoscut în tradiția bisericească drept sfântul care a făcut să izvorască apă în locuri bătute ani de zile de secetă.

7 decembrie: Sfanta Mucenita Filofteia de la Arges

Sfânta Muceniță Filofteia a trăit in sec. al XIII-lea, în sudul Dunării, însă nu se știe cu exactitate dacă provenea din neam de români sau de bulgari. Numele său în limba greacă înseamnă „iubitoare de Dumnezeu”. Pentru că a dovedit milă față de oamenii sărmani, a fost omorâtă de tatăl său, la vârsta de numai 12 ani.

12 decembrie: Sfantul Spiridon al Trimitundei 

Acest sfânt martir a trăit in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in Aski, Cipru, și a fost pastor de oi. El a fost schingiuit pentru credința lui creștină, pierzând un ochi și piciorul stâng. Sfântul Ierarh Spiridon este cunoscut în tradiția creștină drept sfântul care a arătat printr-o minune taina Sfintei Treimi.

13 decembrie: Sfântul Ierarh Dosoftei

Mitropolitul Dosoftei a fost unul dintre cei mai mari cărturari romani din secolul al XVII-lea, fiind cunoscut ca primul poet național, primul traducător în limba romană al cărților de slujba religioasă, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător în românește al unor cărți din literatura dramatică și istorică universala, primul carturar roman care a copiat documente si inscriptii. Mai este cunoscut drept o personalitate a vieții culturale și spirituale românești și pentru traducerile sale din literatură patristică și pentru contribuția sa la formarea limbii literare românești.

18 decembrie: Cuviosul Daniil Sihastrul

Cuviosul Daniil s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea orașului Radauti. El a intrat de tânăr în monahism și a primit numele de Daniil. S-a retras pe o stâncă de pe malul pârâului Viteul, unde a dăltuit un paraclis, la care se mai vede și azi pridvorul, naosul și altarul, iar dedesubt o încăpere, săpată tot în piatră, care îi va sluji drept chilie. Potrivit tradiției, Cuviosul Daniil i-ar fi prezis Sfântului Ștefan cel Mare ca va urca pe tronul de domnie al Moldovei.

22 decembrie: Sfântul Ierarh Petru Movilă

Petru Movila s-a născut la 21 decembrie 1596, fiind al patrulea fiu al voievodului Moldovei -Simion Movila. El a devenit Mitropolit al Kievului, Galiției și a toată Rusia. În această calitate a alcătuit o „Mărturisire Ortodoxă”, în limba latină, care a fost aprobată de Sinodul de la Iași din 1642 și confirmată de toți patriarhii ortodocși. Mitropolitul Petru Movila a făcut cunoscută viața duhovnicească a călugărilor si ieromonahilor din Lavra Pecerska. La îndemnul său au apărut cărțile: Patericul Sfintilor din Pecerska (Kiev 1634) și Minunile Pesterilor Kievului (Kiev 1638). De asemenea, s-a scris și despre icoanele făcătoare de minuni din Pecerska. El însuși a tradus și publicat tratate ale Sfinților Părinți pentru îndrumare în viața duhovnicească și ascetica a preoțimii și a conducătorilor săi.

31 decembrie: Odovania praznicului Nașterii Domnului

Această sărbătoare cu cruce neagră încheie prăznuirea liturgică a Crăciunului. În cazul praznicului Naşterii Domnului au fost 5 zile de înainte-prăznuire – din 20 decembrie – şi încă 7 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi în ziua odovaniei, slujba este aproape identică cu cea din ziua de 25 decembrie.

