Diana Dumitrescu, dezvăluiri incredibile despre depresie și divorț

Diana Dumitrescu și-a deschis sufletul și a vorbit fără ocolișuri despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa, perioada în care a suferit de depresie. Totodată, îndrăgita actriță, care ne-a impresionat cu rolul său din telenovela Regina, a dezvăluit care a fost traiectoria de la o mare iubire la un dureros proces de divorț.

Diana Dumitrescu a fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion, însă după aproape patru ani de mariaj și alți doi de relație, cei doi și-au spus adio definitiv: ”Problema e că nu mă mai regăseam eu în viața mea de acasă, eu nu mai știam cine sunt eu. La vreo doi ani după aceea lucrurile au început puţin să se schimbe. Ne-am îndepărtat unul de celălalt, nu ştiu de ce şi ce s-a întâmplat, dar în final cert este că ajunsesem ca fiecare să-şi vadă de viaţa lui. Eram doi străini care dormeam în acelaşi pat şi aveam vieţi total diferite. Nu mai comunicam deloc. Pur şi simplu lucrurile s-au rupt. ”Lumea mea se zguduia, începea să cadă, tot castelul de nisip pe care eu mi-l construisem în minte şi simţeam că lucrurile astea se întâmplă şi credeam că eu sunt de vină şi că eu am greşit cu ceva, dar de fapt aşa era situaţia, aşa s-a întâmplat pur şi simplu s-a rupt, s-a consumat relaţia””, a povestit Diana Dumitrescu pentru campania Știrilor PRO TV ”Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului”.

Diana Dumitrescu a recunoscut pentru sursa citată că depresia s-a declanșat în momentul în care a conștientizat că relația ei nu mai funcționează: ”Plângeam şi încercam să-mi dau seama de ce plâng, pentru că la un moment dat plângeam aşa de tare că nu mai ştiam de ce plâng. De faptul că toate visele mele se dărâmaseră şi nu mai există, pentru că eu m-am căsătorit cu ideea de a face o viaţă, o familie, copii şi aia nu mai era. Intrăm în baie şi plângeam, adormeam plângând pe jos în baie. Ele bătând încet “hai ieşi că ştim că plângi. Poţi să plângi cu noi”. Le rugam să plece şi acolo în baie dormeam. În baie pe jos am dormit foarte multe nopţi. M-am trezit şi mahmură, se întâmplă, nu e o ruşine. M-am trezit sfâşiată de durere, pentru că mai aveam încă o zi de trecut cu ce aveam în suflet.” – a continuat îndrăgita actriță.

Diana Dumitrescu a făcut terapie aproape trei ani și a povestit că situația s-a ameliorat considerabil atunci când a început să se înțeleagă pe sine: ”eram într-o ceaţă totală până să înţeleg unde m-am pierdut, de ce m-am pierdut, ce am de făcut şi să mă gândesc ce vreau mai departe de la viaţa mea”.

În prezent, Diana Dumitrescu are o relație cu Alin Boroi, un tânăr afacerist, cu care se iubește de peste patru ani și alături de care are planuri serioase: ”Sunt disperată lună de lună, un dozator din ăla care să-mi dea teste de sarcină să-mi fac încontinuu, aş fi cea mai fericită. Cred că ăla îmi lipseşte din casă acum, pentru că eu mă duc la farmacie pentru că tot timpul am impresia că am simptome. Îmi doresc atât de mult încât am simptome de sarcină falsă, practic din dorinţa de a fi însărcinată cumva simptomele apar, deşi ele nu sunt reale ţi se pare că le ai”, – și-a încheiat Diana Dumitrescu mărturisirea făcută pentru campania ”Rătăcit în sine. Depresia, boala mileniului”, susținută și prezentată de Știrile Pro Tv.

