Tily Niculae, dezvăluiri inedite din căsnicia sa

Pe Tily Niculae ne-o amintim cu drag din diferite seriale de comedie, în special din sitcomul “La Bloc”, unde juca alături de Laura Cosoi și Dana Rogoz. Cu toate că a trecut actoria în plan secundar, Tily este un blogger de succes în prezent și, în plus, o mămică și soție de nota 10.

Tily Niculae și soțul său, Dragoș Popescu, sunt împreună de 12 ani și, în ciuda diferenței de vârstă de 10 ani dintre ei, cei doi se iubesc la fel ca în prima zi: “Eu m-am îndrăgostit de Popescu al meu, pentru că așa îi spun, la 18 ani. I-am spus din primul moment că el va fi tatăl copiilor mei, eu am simțit, cu toate că el s-a panicat. Apoi, la 24 de ani, ne-am căsătorit și un an mai târziu a venit pe lume Sofia, fetița noastră. L-am cunoscut pe vremea când eu jucam în primul serial de la Prima TV, “În familie”, și el era contabil la televiziunea respectivă. Dar eu eram minoră așa că nu s-a întâmplat nimic între noi atunci. Însă, peste patru ani, l-am reîntâlnit pe stradă, pe trotuar. El era împreună cu Raluza Lăzăruț, erau amici. Când l-am văzut i-am sărit în brațe și l-am întrebat direct dacă este cu ea sau nu. Mi-a zis că nu și a doua zi eram împreună la mare.” – a dezvăluit Tily Niculae în emisiunea Love is Fun de pe pagina de Facebook A List Magazine.

Tily Niculae s-a confruntat cu o serie de probleme, atât în sarcină, când a avut de-a face cu trombofilie, cât și ulterior, când a suferit de depresie severă: “Eu m-am născut prematur și mama mi-a spus Tily, nu mi-a mai spus Cătălina, pentru că, de fapt, pe mine Cătălina mă cheamă în acte. Mama a avut probleme mari cu mine, a avut depresie. A vrut să se arunce de la etaj după ce m-a născut. Am trecut și eu prin depresie post-partum și abia la doi ani de la naștere mi-am făcut curaj și m-am dus la un terapeut.”

Din păcate, problemele îndrăgitei actrițe nu s-au oprit acolo, ci a trecut prin două pierderi de sarcină, la un an distanță una de cealaltă, situații care au traumatizat-o, însă cu ajutorul soțului său a reușit să le depășească. În urma acestor episoade dramatice, i s-a declanșat psoriazis, o boală autoimună cu care luptă și în prezent și pe care o ține sub observație.

Energică și haioasă, Tily a recunoscut că sexul și chimia sexuală sunt secretul unei relații de durată și, totodată, și micul truc ce a reușit să le consolideze căsnicia atunci când se afla pe muchie de cuțit: “Eu cred în iubire și în chimia din pat. Este o legătură puternică între doi oameni. (…) N-am fantezii sexuale. Eu niciodată nu mi-am cumpărat lenjerie intimă sexy pentru că mi se pare o pierdere de timp și de bani. Oricum tot acolo ajungem.” – a declarat Tily pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook