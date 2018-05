Adelina Pestrițu a dezvăluit numele fetiței pe care o așteaptă

Adelina Pestrițu se pregătește să devină mămică pentru prima dată, iar nașterea micuței sale este programată pentru jumătatea lunii august.

Adelina Pestrițu și logodnicul ei, Virgil Șteblea, vor deveni părinți peste doar trei luni jumătate și ambii sunt vizibil emoționați și se pregătesc pentru marele eveniment: „Virgil și-a dorit dintotdeauna fetiță, poate și pentru faptul că fetele seamănă tăticilor. La trei luni și jumătate, după un test amănunțit și de o super acuratețe, ni s-a confirmat că este fetiță. Până la aflarea veștii, am evitat oarecum să mă setez pe băiețel sau fetiță. Am lăsat să se întâmple, că apoi să mă bucur din plin de veste. Așa s-a și întâmplat. Bucuria a fost pe deplin pentru amândoi. L-am tachinat puțin până i-am spus că va fi tată de fetiță, prelungind emoția pentru că îi știam reacția”. – a declarat Adelina Pestrițu pentru Revista Viva! Totodată, Adelina Pestrițu a dezvăluit pentru sursa citată și care va fi numele fetiței sale, dar și care este simbolistica sa: „După seri întregi petrecute pe internet în căutarea numelui pentru micuță, am căzut de comun acord să o numim Zenaida-Maria. Este de origine grecească și provine de la numele Divinității Supreme din mitologia greacă, Zeus. Semnificația numelui este lumină, cer luminos. Sigur îi va plăcea. Ne-am dorit mult să fie un nume rar întâlnit și plăcut auzului, iar noi îl considerăm special și potrivit pentru îngerașul nostru.”

Sursă foto: Facebook