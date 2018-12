Diana Dumitrescu, decizie radicală privind cariera: „Nu mă mai regăsesc în ceea ce fac”

Diana Dumitrescu, în vârstă de 35 de ani, este pusă pe schimbări majore în viața sa. După ce anul acesta Diana s-a căsătorit cu iubitul său, Alin Boroi, în 2019 își va schimba radical direcția în carieră, ba mai mult deja a început cursurile în acest sens: „Vreau să mă apuc de ceva ce nu are legătură cu televiziunea sau actoria. Demersul deja l-am început. Fac o şcoală în design interior, iar 2019 va fi un an de încercare, învăţ şi sper că o să-mi iasă. Nu mă mai regăsesc în ceea ce fac acum. Nu-mi mai place. Fac asta cu drag, dar nu mă mai regăsesc. Nu mai pot, nu-mi mai place. Trebuie să fac ceva în care să mă regăsesc cu totul. Nu voi renunţa total, dar nu voi mai avea apariţii mondene pentru că nu-mi mai plac. Am o vârstă la care nu îmi mai permit anumite lucruri”, – a dezvăluit Diana Dumitrescu la emisiunea „Răi da’ buni” de la Antena Stars.

Diana Dumitrescu a jucat în numeroase telenovele transmise pe postul Acasă TV, făcându-se îndeosebi remarcată pentru rolul Reginei din telenovela cu același nume. A mai fost căsătorită cu producătorul TV Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, cei doi divorțănd în 2013, după șase ani de relație și alți patru de mariaj.

Sursă foto: Instagram Diana Dumitrescu