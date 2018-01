De ce femeilor le este atat de greu sa isi aleaga rochiile de seara?

Rochiile au fost intotdeauna un subiect fierbinte pentru femei, cu atat mai mult cele de seara, mai ales daca trebuie sa participe la un eveniment importanta si sa fie apreciate pentru gusturile vestimentare.

Cum sunt femei cu dare de mana, care cheltuie sume exorbitante pe creatii unicate, insa si tu vrei sa fii o aparitie eleganta si indrazneata, sa stii ca nu trebuie sa intri in panica. Sunt atatea magazine online de rochii de seara, care sa intrec in modele unice, culori vibrante si croiuri speciale si care nu fac gaura in bugetul familiei.

O varianta buna este de a cauta site-uri de prezentare care ofera rochii de seara si sa iti faci o programare. Iar daca ai nevoie de mici modificari sau adaugiri, alege unul care are si un studio de creatie, unde specialistii pot pune in aplicare orice dorinta ai avea.

In plus, nu trebuie uitat ca atitudinea face mult cand purtam hainele, mai ales o rochie de seara, motiv pentru care, pentru a iesi in evidenta (in sens pozitiv!) la petrecerea la care urmeaza sa participati, nu uitati nici de acest element important, care va poate transforma usor intr-o adevarata diva hollywoodiana ad-hoc.

Rochia de seara nu inseamna totul

E drept ca trebuie sa iti alegi un model care sa stea bine, insa nu uita sfatul specialistilor: accesorizarea poate transforma o rochie buna intr-un dezastru vestimentar si invers.

Spre exemplu, daca trebuie sa mergi la un botez sau o nunta, nu uita tocurile. Femeile sunt mult mai frumoase si stilate daca sunt incaltate cu tocuri, mai ales ca acestea le schimba si postura. La moda sunt pantofii stiletto sau sandalele, desi momentan nu e vremea lor. Dar, cine stie, poate trebuie sa mergi la un eveniment pe o insula calda si trebuie sa fii pregatita. Asigura-te ca pantofii au o culoarea care se potriveste nuantei rochiei. Nu trebuie sa se fie exact la fel, ci trebuie sa se completeze. De asemenea, poti sa dai mai multa eleganta tinutei alegand o pereche de pantofi cu putina stralucire pe ei.

Alege accesoriile potrivite. Daca ai o rochie stralucitoare, cel mai bine ar fi sa adaugi doar o pereche de cercei, pentru a nu te impopotona prea tare. Iar la o rochie cu decolteu in V cea mai buna optiune este un colier frumos si o bratara.

Nu uita ca bijuteriile trebuie sa emane rafinament. Bijuteriile valoroase actuale – cum ar fi coliere de perle, cercei diamante, bratari de aur – sunt accesoriul traditional pentru femei. De exemplu, un colier din strasuri este putin probabil sa fie confundat cu un colier cu diamante real … dar iti ofera un look minunat.

Ia-ti un clutch! Alege-ti un model care se potriveste culorii rochiei sau a pantofilor. O alta optiune este o posetuta mica in forma de punga, cu curele foarte subtiri.

Coafura si machiajul. Cel mai bine ar fi sa te lasi in mainile specialistilor. Insa daca preferi sa le faci acasa, poti opta pentru par drept sau ondulat. Ca machiaj, alege fondul de ten si fardul in nuante cat mai naturale. Utilizeaza eye-liner si tus de gene pentru a accentua ochii si genele. Aplica fard pe pleoape ochilor. Completeza acest aspect cu un ruj neutru, lucios, dar alege o nuanta care sa se potriveasca cu tonul pielii.