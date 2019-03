Dan Badea a devenit tată: „M-am simțit binecuvântat și, în sfârșit, împlinit”

Dan Badea, în vârstă de 40 de ani, s-a căsătorit în anul 2017 cu aleasa inimii sale, o tânără pe nume Mădălina Drăghia, iar acum au trecut la pasul următor și au devenit părinți: ”De duminica trecută sunt tăticul lui Arias Dan. De o săptămână suntem acasă, suntem bine, Mădălina se simte extraordinar. E o perioadă minunată și încă ne adaptăm împreună. M-am simțit binecuvântat și, în sfârșit, împlinit, e o minune pe care nu o pot descrie in cuvinte!”, – a dezvăluit emoționat Dan Badea.

Dan Badea a explicat și care este povestea din spatele numelui ales pentru micuț: „Istoria numelui e cam așa – ne-am dorit un nume special, dar nu complicat. Multe luni nu am găsit nimic care să ne placă, iar într-o zi i-a venit Mădălinei ideea. L-am căutat pe net și am văzut că este un nume folosit mai mult în Hawaii și înseamnă ‘prezență nobilă'”.

Dan Badea a făcut o mărturisire neașteptată. Actorul de stand-up comedy a dezvălut că numele său real nu este Dan, așa cum toată lumea crede: „În buletin, eu sunt Badea Robert Cristian, dar în familie am devenit Dănuț, pentru că așa mi s-a spus la botez. Când eram mic, am avut față de Dănuț, bunică-miu așa mi-a zis și așa am și rămas… Când te uiți la o mogâldeață nu poți să îi zici . Dar în buletin nu cred că a mai încăput și Dănuț, pe vremea aia nu prea se puneau două nume, acum pui câte vrei, și șapte!” – a mărturisit comediantul, conform cancan.ro.

Sursă foto: Instagram