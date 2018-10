Regata dovlecilor este un moment foarte așteptat pentru belgieni. Pentru întrecere se aleg doar dovleci de peste 400 de kilograme!

Kasterlee este cunoscut pentru dovlecii săi uriași. În secolul al 18-lea, localnicilor li se spunea „mâncători de dovleac”, pentru că era singura legumă care creștea pe solul nisipos al regiunii. Astfel, dovleacul a devenit motiv de mândrie locală, iar odată cu primul concurs de dovleci uriași a apărut și regata.

Cei din Kasterlee nu sunt singurii care organizează aceste competiții. Regate ale dovlecilor se mai desfășoară în Statele Unite și în Canada.

Team ‘Potloodjes’ at the annual pumpkin regatta in Kasterlee. We placed 4th in the mixed category 🎃 #PPR2018 pic.twitter.com/gqg3B4XjZB

— Kara Osbak (@kosbak) October 28, 2018