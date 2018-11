The Cure și God Is An Astronaut vor concerta la București în 2019

Trupa rock The Cure va urca pentru prima oară pe o scenă din România anul viitor, în cadrul festivalului Rock the City din Piaţa Constituţiei. Alături de britanici vor concerta și cei trei irlandezi de la God is an Astronaut, una dintre cele mai apreciate trupe de post-rock actual, conform Mediafax.

Concertele vor fi susținute în data de 22 iulie 2019, iar biletele s-au pus în vânzare astăzi, 6 noiembrie, și au prețuri cuprinse între 170 lei și 420 lei.

The Cure, una dintre cele mai importante trupe de rock alternativ din lume

Trupa The Cure a fost înființată în 1976 în Crawley, Sussex și a debutat în 1979, cu albumul „The Imaginary Boys“, încadrat în curentele post-punk şi new wave. La începutul anilor ’80, muzica lor a ajutat la formarea genului gothic rock. Popularitatea trupei a început să crească odată cu single-ul Let’s Go To Bed, care conținea și accente pop, iar piese precum „Just Like Heaven”, „Lovesong” și „Friday I’m in Love” au devenit cunoscute în întreaga lume și au urcat în topul Billboard Hot 100.

The Cure a lansat de-a lungul timpului 13 albume de studio, cu vânzări de peste 27 de milioane de copii, mai mult de 40 de single-uri, multe materiale live, valoroase coloane sonore, iar din 2010 au început să lucreze la cel de-al 14-lea album. Trupa a obţinut două Brit Awards, două nominalizări la premiile Grammy şi un trofeu Ivor Novello.

Deși formula trupei a suferit mai multe schimbări în cei peste 40 de ani, pe scena din Piața Constituției vor urca Simon Gallup – bas, Jason Cooper – tobe, Roger O’Donnell – clape şi Reeves Gabrels – chitară, alături de celebrul solist Robert Smith, conform sursei citate.



God is an Astronaut, parte din elita muzicii post-rock

God is an Astronaut este o trupă irlandeză de post-rock, înființată în 2002. Stilul lor cuprinde elemente de muzică electronică, krautrock şi space rock, având în prezent 9 albume de studio. Fanii din România au făcut cunoștință cu noul material discografic, „Epitaph”, anul acesta, pe scenele din Cluj-Napoca și Brașov, în cadrul turneului european de promovare a albumului.

Irlandezii Torsten Kinsella, Niels Kinsella, Lloyd Hanney sunt renumiți pentru show-urile lor deosebite, combinând efectele vizuale cu o muzică emoțională și pasajele intense.



