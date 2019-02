Andreea a demonstrat, într-un reportaj Digi24, cum se așază pe scaun o adevărată doamnă și care este poziția corectă atunci când stai așezată. Ea spune că există trei poziții pe care le poți adopta, una din ele fiind preferată de Lady Diana, iar alta de ducesele din familia regală a Angliei.

Cum să te așezi pe scaun ca o doamnă din înalta societate

”Ne oprim în fața scaunului la un pas distanță, pășim și ne întoarcem ca un model. Nu ne așezăm ca o scară rulantă. În niciun caz nu ne proptim de mânerul scaunului, nu este ca și cum decolăm de pe scaun. Ne așezăm ca un lift, pe orizontală. Deci coborâm drept în jos”

”În momentul în care ne așezăm, degetele mâinilor trebuie să stea întotdeauna închise”, explică Andreea, demonstrând diferența între modul cum s-ar așeza Marilyn Monroe spre deosebire de Jackie O.

Poziția corectă pe scaun

”Există două posturi ale picioarelor. Majoritatea femeilor își încrucișează picioarele. Nu este foarte sănătos pentru circulație. Întotdeauna genunchii trebuie să stea apropiați la o doamnă și gleznele trebuie să fie apropiate. Asta este o postură pe care Lady Diana o prefera, întotdeauna tălpile picioarelor trebuie să fie îndreptate în jos pentru a nu arăta altora talpa piciorului.

”În principiu, cel mai elegant, ceea ce ducesele din Anglia preferă este Cambridge Cross. îmi pun piciorul în spate și le încrucișez la gleznă. Din nou, genunchii apropiați, gleznele împreună.”

”O altă alternativă este ‘the duchess slant’, adică țin gleznele împreună și genunchii apropiați, dar îndoi picioarele pe diagonală”, explică Andreea.

Cine este Andreea Ștefănescu

Andreea Ștefănescu are 31 de ani și a văzut peste 100 de țări. A fost stewardesă în Orient, unde a lucrat inclusiv pe avioanele private ale familiilor regale și are un MBA în International Hospitality. Mai mult, are o diplomă de trainer în etichetă de la English Manner, o importantă școală de maniere din Anglia, pe care a absolvit-o și Lady Diana. În prezent, Andreea are și o platformă online prin care promovează bunele maniere.