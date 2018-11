Cum luptă Ani Crețu cu boala fiului său: “Copilului i-am spus ce trebuie să audă“

Ani Crețu demonstrează în fiecare zi că este o femeie puternică și o adevărată luptătoare. Adan, băiețelul actriței, în vârstă de 5 ani, a fost diagnosticat cu intoleranţă la histamină, o alergie foarte puternică şi foarte greu de controlat, astfel că aproape orice aliment îi poate provoca moartea. De atunci, Ani Crețu este extrem de atentă la mediul de viață și la alimentația copilului său, care este exclusiv bio, și îl crește astfel încât să nu simtă diferențe majore față de ceilalți: „Pentru mine nu este un copil defect, este doar un copil diferit. Trebuie să reparăm ceea ce s-a stricat acolo și într-o zi va fi totul absolut perfect. Am perceput toată situatia, chiar și atunci cand era cel mai rău, zicându-mi că se poate și mai rău.(…) Mama și cu prima bonă aveau o lumânare rotundă și căutau ceva să-i aprindă copilului lumânarea, iar eu atunci am spus că se poate și mai rău, deci acum este bine și i-am mulțumit Lui Dumnezeu.” – a declarat Ani Crețu la emisiunea „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.

La început, Adan avea alergie la 16 alimente, însă lucrurile au evoluat favorabil și acum se confruntă cu alergie la doar 9 alimente:„Copilului i-am spus ce trebuie să audă. Atunci când mă întreabă de ce el are meniul diferit față de alți copii, chiar și la grădi, de ce el nu mănâncă alimentele pe care le mănâncă ceilalți, îi spun că nu sunt bio. Asta i-am explicat și el a înțeles. Ba, culmea, chiar la un moment dat mă întreba cum de toate lumea din jurul lui are o alergie la ceva și el nu.” – a mai povestit actrița.

Ani Crețu a mărturisit în trecut că băiețelul său a dezvoltat cumplita alergie în urma unui vaccin. Actrița a divorțat în secret anul acesta, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un barbat despre care a refuzat să dea prea mult detalii.

Sursă foto: Instagram