Cum arată și cu ce se ocupă sora lui Lady Gaga

Natali Germanotta are 26 de ani și se ține cât mai departe de ochii presei. Și deși fizic seamănă foarte tare, ca stil cele două se află la poli opuși. În timp ce Lady Gaga, pe numele ei real Stefani Germanotta, are un look extravagant, sora ei mai mică preferă naturalețea.

View this post on Instagram 🍝💋💃💃 A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 5:12pm PDT

Spre deosebire de celebra ei soră, Natali nu este interesată de muzică. Ea a absolvit o facultate de arte și a devenit designer vestimentar. Tânăra este pasionată de modă și este deseori lăudată de Gaga pe rețelele de socializare.

View this post on Instagram 3 generations of 🔥 A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Aug 22, 2017 at 5:32pm PDT

Natali își confecționează propriile ținute și de multe ori se ocupă și de ținutele surorii sale.

Lady Gaga i-a propus mezinei familiei Germanotta, pe când aceasta avea 17 ani, să apară în videoclipul piesei „Telephone”.

Sursă foto: Shutterstock