Fiul lui Will Smith este pasionat de actorie, muzică și fotbal american

Willow (18 ani) și Jaden (20 de ani) nu sunt singurii copii ai actorului. Will Smith mai are un fiu din căsnicia de 3 ani cu frumoasa actriță Sheree Zampino. Acesta se numește Trey Smith și are 26 de ani. El este pasionat de actorie, muzică și fotbal american și este foarte popular pe rețelele de socializare, având 544 de mii de fani pe pagina de Instagram.

Chiar dacă presa internațională a scris că relația dintre Trey și Will cei doi ar fi fost dificilă, se pare că acum, cei doi se înțeleg minunat.

Will Smith este un actor, producător, rapper și compozitor american, nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur. De asemenea, este artist hip-hop/ R&B, câștigător al mai multor premii Grammy. În anul 2007, presa internațională l-a numit „cel mai bun actor de la Hollywood”. Printre cele mai notabile filme ale sale sunt: Bad Boys, Men in Black, Independence Day, Robot, The Pursuit of Happiness, I Am Legend și Seven Pounds. În anul 2008, revista Forbes l-a declarat cel mai bine plătit actor din lume.

Sursă foto: Hepta.ro, Instagram