Cum arată azi protagoniștii serialului Arabela

În anii 80, serialul Arabela era urmărit mai de toți românii. Povestea prințesei Arabela care fuge din lumea ei magică de vrăjitorul Rumburak și ajunge în lumea reală unde se îndrăgostește de Petr Majer a avut un real succes în România.

Poate vă mai aduceți aminte de inelul magic și de valiza zburătoare.

Actorii principali, Jana Nagyová în rolul prințesei Arabela și Jirí Lábus în rolul vrăjitorului Rumburak erau adevărate vedete în anii 80.

Seducătoarea actriță care a fermecat Europa în rol de prințesă, Jana Nagyová are acum 58 ani și a renunțat de ceva timp la actorie. Aceasta s-a mutat din Cehia în Germania și locuiește acum la Dusseldorf unde are câteva afaceri. Aceasta are trei copii din trei căsnicii diferite.

Vrăjitorul Rumburak jucat de Jirí Lábus are acum 67 ani și spre deosebire de Arabella, el și-a continuat cariera ca actor, jucând în nu mai puțin de 190 de roluri.

Jirí Lábus nu este căsătorit și nu are copii.

