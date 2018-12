Cum arăta Adelina Pestrițu în copilărie: „Îmi dau seamă cât de repede trecem prin viață”

Adelina Pestrițu, în vârstă de 32 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie din copilăria sa. Dincolo de trăsăturile care de-a lungul timpului s-au maturizat, micuța Adelina nu avea nimic în comun cu Adelina de azi, în niciun caz plăcerea de a fi cochetă care astăzi o caracterizează: „Astăzi am cotrobăit prin sertarul cu amintiri și am dat peste o poză din copilăria mea. Se poate observa vechimea ei după cât de deteriorată este. Dar am vrut să o public.

Eram în vacanță la bunicii mei de la Rucăr. Și vreau să vă fac o scurtă descriere a outfit-ului meu de „gală”. Purtam o fustă pentru care dezvoltasem obsesie și cu orice mă îmbrăcau bunicii mei, adăugam și această piesă vestimentară de mare excepție cu elastic în talie. Pălăria… avea un rol important. Cât era ziua de lungă, bunica mă alerga cu peria să mă pieptene, iar asta reprezenta provocarea supremă. Nu stăteam nici măcar pentru 3 minute locului, mai ales pentru o astfel de acțiune pe care o vedeam nefolositoare. Pălăria era salvatoare. Toată ziua mă distrăm cu prietenii mei în curte sau pe uliță, cum se spune la țară. Culmea, astăzi iubesc să mă coafez, să mă tund și să îmi aranjez părul, dar iubesc și aceste amintiri prețioase. Îmi dau seamă cât de repede trecem prin viață. Acum am și eu fetița mea, pe care o dichisesc și prin prisma căreia îmi retrăiesc copilăria. Nu uitați să fiți copii! ♥️ #memories #childhood”, – a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu trăiește de aproape trei ani o frumoasă poveste de dragoste cu Virgil Steblea, cei doi devenind părinții unei fetițe, pe nume Zenaida, care s-a născut în luna august a acestui an.

Sursă foto: Instagram