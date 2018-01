Cum arată acum Monica Lewinsky, fosta amantă a lui Bill Clinton

În urmă cu 20 de ani, Monica Lewinsky a devenit cunoscută odată cu declanșarea celui mai mare scandal sexual din istoria Americii.

Scandalul care a făcut înconjurul lumii a izbucnit în ianuarie 1998, când ştirile despre aventura tinerei stagiare cu preşedintele de atunci al Statelor Unite, Bill Clinton, au început să apară una după alta. Acum, fosta amantă a lui Clinton a postat un mesaj pe Twitter pentru a marca 20 de ani de la evenimentul care i-a marcat viața.

„Timp de 20 de ani, am marcat 16 ani ca ziua în care am supraviețuit încă un an din 1998 încoace”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

🙏🏻♥️⚡️ for 20 years, i’ve marked 16 jan as the day i survived another year from 1998. on this 20th (!!!) anniversary, thinkin’ maybe we could try a survivor’s chain. whaddya think? (too corny?) RETWEET if you survived the unimaginable in your life 🙏🏻♥️⚡️

— Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) January 16, 2018