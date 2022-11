Meghan Markle și secretul rețetei ei de paste rapide din doar trei ingrediente. „Sunt incredibil de cremoase!”

Înainte de a deveni o personalitate a casei regale britanice, Meghan Markle a dezăluit pentru o publicație cu profil culinar rețeta ei pentru un sos de paste „cremos și sexy”, care se numără printre preferatele ei.

Delish.com a publicat, în 2018, un interviu cu soția Prințului Harry, intitulat „Ce mănâncă, de fapt, Meghan Markle într-o zi”, în care a împărtășit o rețetă de paste cu sos delicios.

Ea a spus că a învățat de la o prietenă un truc culinar, prin care a reușit să facă dintr-un banal dovlecel un sos cremos și foarte gustos, fără a folosi unt. Recomandarea prietenei lui Meghan constă în gătirea dovlecelui timp de patru până la cinci ore, până când acesta se descompune într-o pastă „sexy”, cum o numește ducesa. Acest sos merge de minune cu pastele.

Rețeta de paste cremoase a lui Meghan Markle are foarte puține ingrediente, însă gustul preparatului este deosebit.

Sosul are doar trei ingrediente: dovlecel, apă și supă concentrată de legume.

Sosul devine atât de cremos, ai jura că sunt tone de unt și ulei în el, dar este doar dovlecel, apă și puțină supă de legume. Mi-am adunat ingredientele pentru sos – dovlecei zucchini și un cub concentrat de legume. Am adăugat pe listă o ceapă, parmezan și am ales pastele rigatoni – a spus Markle pentru Delish.

Meghan nu a dat cantități exacte pentru rețeta sa, însă în varianta originală, prezentată în revista Hello, se recomandă 5 dovlecei și o ceapă. Ducesa a folosit patru bucăți de zucchini și o ceapă.

Am sotat ceapa mărunțită într-o tigaie, cu puțin ulei de măsline, până când s-a înmuiat. Am diluat cubul de legume în apă, Hello recomandă o jumătate de pahar cu apă, dar eu am realizat că nu e suficient, așadar am pus mai mult lichid.

Am adăugat în oală cuburile de dovlecei, am amestecat toate ingredientele, am pus un capac și am dat focul mai mic, lăsând totul la fiert. La fiecare 5-10 minute, am amestecat sosul, adăugând un pic de apă dacă era cazul, pentru a nu se lipi de oală. După o oră, sosul a ieșit cremos, nu a fost nevoie de un timp mai lung – a precizat Meghan.