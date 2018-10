Cine este și cum arată soțul Mirelei Boureanu Vaida

Mirela Boureanu Vaida a fost tot timpul discretă cu viața sa personală și rareori a vorbit despre familia sa. Am putea chiar susține că, pe cât de mondenă și prezentă în viața publică este Mirela, pe atât de retras și misterior este soțul ei.

Mirela Boureanu Vaida, în vârstă de 36 de ani, este căsătorită de nouă ani cu Alexandru Vaida și au împreună doi copii, pe Carla şi pe Vladimir. Cu toate că îndrăgita prezentatoare TV este o prezență constantă în mediul online, soțul său nu numai că nu are conturi de socializare, dar nici nu este de acord cu expunerea pe internet.

Mirela Vaida a explicat care este motivul pentru care soțul său evită să iasă în lumina reflectoarelor. Alexandru Vaida este director general la o companie şi călătoreşte destul de mult prin ţară: „El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui.”, – a dezvăluit Mirela Vaida pentru Viva.ro.

Sursă foto: Viva