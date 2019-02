Ce spune Arnold Schwarzenegger despre logodna fiicei sale

Katherine Schwarzenegger (29) și Chris Pratt (39) trăiesc o frumoasă poveste de dragoste din iulie 2018 și radiază de fericire unul lângă celălalt. De curând, actorul s-a hotărât să facă pasul cel mare și să îi ofere iubitei lui inelul de logodnă, conform Libertatea.ro.

„Dulce Katherine, sunt atât de fericit că ai spus da! Sunt încântat să mă căsătoresc cu tine” a scris Pratt pe 14 ianuarie, într-o postare pe Instagram.

Chiar dacă actorul din „Jurassic World” a fost mai fost căsătorit, Arnold Schwarzenegger s-a bucurat pentru cei doi îndrăgostiți și le-a oferit binecuvântarea sa: „Cei doi sunt foarte fericiţi, prin urmare şi eu sunt fericit. Chris este un băiat fantastic”, a spus actorul american.

Katherine Schwarzenegger este fiica cea mare a „Terminatorului” și a scriitoarei Maria Shriver. Aceasta a absolvit Facultatea de Jurnalism și Comunicare la Universitatea South din California și a scris două cărți „I Just Graduated … Now What? Honest Answers from Those Who Have Been There” şi „Rock What You’ve Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty”. În 2017, ea a mai publicat o carte dedicată copiilor, „Maverick and Me”.

Chris Pratt a divorţat în urmă cu doi ani de actriţa Anna Faris, cu care a fost căsătorit între 2009 şi 2017, iar băiatul lor Jack s-a născut în august 2012.

Sursă foto: northfoto.com