Ce a pățit un bucureștean care și-a instalat hamacul într-un parc din sectorul 3

Dornic de puțină relaxare, un tânăr din București a mers cu hamacul într-un parc din sectorul trei. L-a instalat și a început să citească o carte. Însă bărbatul s-a putut bucura de relaxarea mult dorită timp de numai 30 de minute.

”La 30 de minute dupa ce mi-am pus hamacul, a venit un agent de la politia locala sa imi zica ca este interzis acest lucru. L-am rugat sa imi spuna ce lege incalc, dar nu a stiut sa imi raspunda”, scrie tânărul pe Facebook.

El mai povestește că polițistul i-a cerut buletinul și a mers la mașină să-i ia datele, apoi și-a chemat încă doi colegi și, după ce s-a consultat cu aceștia, i-a comunicat tânprului că, prin instalarea hamacului în parc, încalcă o hotărâre a primăriei.

”In niciun moment nu mi-a zis ca a intocmit un proces verbal. In niciun moment nu mi-a zis sa il semnez. Atitudinea mea nu a fost una de “dispret la adresa actelor normative“, ci una de consternare. O atitudine pe care inca o am. Hamacul este prevazut cu “tree hugger”, ca sa nu raneasca copacii in niciun fel”, scrie Dragos Isarescu. El le cere ajutorul prietenilor de pe Facebook pentru a putea contesta amenda în valoare de 300 de lei pe care a primit-o.

Conform procesului verbal, bărbatul a primit amenda pentru ”Desfășurarea de activități economice, de turism și agrement neautorizate, pe toate categoriile de spații verzi definite conform legii”.