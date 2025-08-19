Cât câștigă o stewardesă în 2025. Salariul de însoțitor de bord nu e deloc fabulos

Salariile însoțitorilor de bord variază considerabil în funcție de locație, compania aeriană și pachetul de beneficii. Unele țări și companii oferă salarii de bază ridicate, în timp ce altele asigură venituri scutite de taxe, locuințe gratuite și avantaje generoase. În România, salariul unei stewardese nu este deloc fabulos, așa cum ai putea crede la prima vedere. O fostă însoțitoare de zbor a povestit în detaliu cât câștigă.
”Toată lumea crede că zborurile vin cu salarii fabuloase. Realitatea? Hai să-ți arăt cum e de fapt. Salariul tău ca însoțitor de zbor este împărțit din numărul de zboruri pe care le ai, diurna pe care o primești în fiecare zi, comision, sporuri de noapte și sporuri de weekend. Toate acestea adunate creează salariul tău și salariul de bază. După care primești un salariu în funcție de poziția pe care o ai în avion. Ca și Junior Cabin Crew, salariul este cuprins între 4.500 de lei și 6.500 de lei. Ca și Cabin Crew, între 5.000 și 7.500, iar ca și Senior Cabin Crew între 7.000 și 10.000 de lei. Vă spun la ce să vă așteptați, asta este realitatea”, a spus Isabela, fostă stewardesă.
Însoțitorii de bord lucrează pentru companii aeriene comerciale sau private pentru a asigura siguranța și confortul pasagerilor. Ei îi ajută pe pasageri să își găsească locurile, demonstrează cum se utilizează echipamentele de siguranță ale avionului (inclusiv centurile de siguranță) și oferă gustări, băuturi și alte servicii.