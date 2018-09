Beyonce le-a arătat fanilor cum și-a sărbătorit ziua de naștere FOTO

Beyonce a împlinit 37 de ani și a sărbătorit ziua de naștere într-o vacanță romantică alături de Jay-Z. Artista a împărtășit câteva imagini cu fanii.

Regina R&B a avut parte de câteva zile relaxante alături de soțul ei, rapperul Jay-Z, în Sardinia, acolo unde și-a serbat ziua de naștere ce a avut loc cu trei zile în urmă, pe 4 septembrie. Beyonce le-a arătat fanilor câteva imagini de pe insulă, conform publicației People.

Extrem de relaxați și tandri, artiștii s-au plimbat la malul Mării Mediterane și au urcat imaginile pe contul de Instagram, spre bucuria fanilor.

Cu o ținută roz, deux-piece, accesorizată cu geantă și pălărie din paie, ochelari de soare cu rame roșii și un lanț de aur în jurul taliei, Beyonce a petrecut ziua cu Jay-Z atât pe un yacht de lux, cât și la resortul unde au fost cazați. Ei au ținut să le arate urmăritorilor că sărbătoresc cum se cuvine ziua de naștere a vedetei, cu un tort delicios, cel mai probabil vegan.

La începutul anilor, Beyonce și Jay-Z au sărbătorit 10 de căsnicie, reînnoindu-și jurămintele. Aceștia a fost difuzat un video în seara de debut a turneului comun, în care perechea apărea îmbrăcată în alb, aflată la a doua ceremonie de căsătorie.

Mesajul emoționant al lui Beyonce pentru fani

La una dintre fotografiile de pe rețeaua socială, cântăreața a adăugat un mesaj emoționant, intitulat „Your Bitch at 36” în care a reflectat asupra lucrurilor pe care le-a făcut la 36 de ani.

„La 36 de ani am devenit mamă a trei copii. Am hrănit la sân doi gemeni. Mi-am reînnoit jurămintele cu soțul meu după zece ani de căsătorie. M-am reîntors pe scena festivalului Coachella după ce am născut” și-a început ea mesajul.

Beyonce a continuat: „Apoi împreună cu soțul meu ne-am lansat împreună albumul „Everything is Love”. Am plecat amândoi în turneu mondial împreună cu întreaga familie și ne-a plăcut la nebunie. Anul acesta a fost grandios pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți oamenii din viața mea. Vă mulțumesc tuturor pentru pozitivitate și pentru urările minunate pe care mi le-ați făcut. Abia aștept să continui să învăț din trecutul meu, să trăiesc în prezent și să mă las în voia viitorului. Vă iubesc. B.”

Și Tina Knowles Lawson, mama artistei a avut un mesaj pentru fiica ei, însoțit de o fotografie de când starul R&B avea 4 luni.

